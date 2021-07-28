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Омича, распилившего щенка в прямом эфире, признали невменяемым
Омича, распилившего щенка в прямом эфире, признали невменяемым - РИА Новости, 28.07.2021
Омича, распилившего щенка в прямом эфире, признали невменяемым
Жителя Омска, распилившего щенка в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:07
2021-07-28T11:07
2021-07-28T11:07
россия
омск
происшествия
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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Жителя Омска, распилившего щенка в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте", признали невменяемым и отправили на принудительное лечение, сообщается на сайте Центрального райсуда.В соцсети "ВКонтакте" 13 января в группах, посвящённых защите животных, появились сообщения о том, что мужчина в Омске жестоко убил щенка и снял это на видео, выложив в соцсеть. В постах указывались персональные данные мужчины и адрес, где он живёт. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя два дня сотрудники полиции задержали в Омске подозреваемого 44-летнего мужчину, он пояснил, что выпил восемь бутылок водки и после этого "лапки у щенка отпилились", а сам он не понимал, что происходит."Постановлением Центрального районного суда Омска освобожден от уголовной ответственности гражданин, который, будучи невменяемым, принес в дом трех щенков собаки… В отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении суда.Ранее сообщалось, что двух щенков омич утопил, а третьего распилил с особой жестокостью электропилой. Если бы удалось доказать вменяемость омича, то ему грозил срок от трёх до пяти лет лишения свободы по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
https://ria.ru/20210719/shtraf-1741796310.html
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россия, омск, происшествия
Омича, распилившего щенка в прямом эфире, признали невменяемым
Омича, распилившего щенка в прямом эфире, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение