https://ria.ru/20210728/sammit-1743278543.html

Песков призвал не предаваться иллюзиям из-за встречи лидеров России и США

Песков призвал не предаваться иллюзиям из-за встречи лидеров России и США - РИА Новости, 28.07.2021

Песков призвал не предаваться иллюзиям из-за встречи лидеров России и США

Не стоит предаваться иллюзиям и преувеличивать "дух Женевы", где встречались президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден, надевать розовые очки... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:36

2021-07-28T14:36

2021-07-28T14:47

саммит путина и байдена

россия

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дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Не стоит предаваться иллюзиям и преувеличивать "дух Женевы", где встречались президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден, надевать розовые очки неразумно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов - это и кибербезопасность и стратегическая стабильность."Что касается кибербезопасности и стратстабильности - контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно", - уточнил Песков.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

https://ria.ru/20210728/diskussiya-1743209881.html

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика