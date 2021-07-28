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Песков призвал не предаваться иллюзиям из-за встречи лидеров России и США
Песков призвал не предаваться иллюзиям из-за встречи лидеров России и США - РИА Новости, 28.07.2021
Песков призвал не предаваться иллюзиям из-за встречи лидеров России и США
Не стоит предаваться иллюзиям и преувеличивать "дух Женевы", где встречались президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден, надевать розовые очки... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:36
2021-07-28T14:36
2021-07-28T14:47
саммит путина и байдена
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Не стоит предаваться иллюзиям и преувеличивать "дух Женевы", где встречались президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден, надевать розовые очки неразумно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов - это и кибербезопасность и стратегическая стабильность."Что касается кибербезопасности и стратстабильности - контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно", - уточнил Песков.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
14:36 28.07.2021 (обновлено: 14:47 28.07.2021)
Песков призвал не предаваться иллюзиям из-за встречи лидеров России и США
Пресс-секретарь президента России Песков: не стоит преувеличивать дух встречи Путина и Байдена
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
Не стоит предаваться иллюзиям и преувеличивать "дух Женевы", где встречались президент РФ Владимир Путин
и президент США Джо Байден
, надевать розовые очки неразумно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы
. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко констатировались те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия", - заявил Песков журналистам.
Он отметил, что позитивная сторона этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по ряду вопросов - это и кибербезопасность и стратегическая стабильность.
"Что касается кибербезопасности и стратстабильности - контакты идут. Это плюс. Но надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно", - уточнил Песков.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.