https://ria.ru/20210728/rudenya-1743302909.html

Руденя: магистральные въезды в Тверь станут комфортнее

Руденя: магистральные въезды в Тверь станут комфортнее - РИА Новости, 28.07.2021

Руденя: магистральные въезды в Тверь станут комфортнее

В Твери ведутся дорожные работы по расширению магистральных въездов в город, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:26

2021-07-28T16:26

2021-07-28T16:26

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 28 июл – РИА Новости. В Твери ведутся дорожные работы по расширению магистральных въездов в город, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы делаем комфортный въезд в Тверь со стороны Бежецка. В сентябре планируется открыть регулярное движение. Этот объект – часть проекта по развитию вылетных магистралей Твери. В целом мы видим совершенно другое качество работ на дорогах города по сравнению с предыдущими годами. Сейчас обеспечен более масштабный подход", – сказал журналистам губернатор региона Игорь Руденя по итогам проведенной в среду инспекционной поездки по дорогам Твери.Въезд в Тверь на Бежецком шоссе расширяют до шести полос движения. Здесь делают также наружное освещение с подземными коммуникациями, ливневую канализацию с очистными сооружениями, тротуары, остановки общественного транспорта. Еще одна вылетная магистраль, где ведутся работы, - Старицкое шоссе.Губернатор также проинспектировал ход ремонта улицы 2-ая Красина в Твери, где работы синхронизированы с заменой тепловых сетей.Всего в 2021 году в столице Верхневолжья ремонтируют 80 участков улиц, в том числе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" приводят в порядок участки 70 городских дорог общей протяженностью свыше 60 километров, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210727/klaster-1743138358.html

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игорь руденя