https://ria.ru/20210728/rostelekom-1743348964.html

Система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак

Система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак - РИА Новости, 28.07.2021

Система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак

Система дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на сентябрьских выборах, полностью защищена как от DDoS-атак, так и от попыток... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T21:09

2021-07-28T21:09

2021-07-28T21:09

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госдума рф

ростелеком

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Система дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на сентябрьских выборах, полностью защищена как от DDoS-атак, так и от попыток сделать вброс изнутри, заявил заместитель генерального директора РТ Лабс по цифровизации избирательных процессов, представитель Ростелекома Юрий Сатиров."Мы рассматриваем все угрозы на систему ДЭГ. Система полностью защищена от DDoS-атак", - сказал Сатиров в ходе семинара "Описание архитектуры ПТК ДЭГ".Он добавил, что также невозможно будет сделать вброс изнутри.Ранее Сатиров пояснял, что вторая тренировка дистанционного электронного голосования пройдёт 7-8 сентября с участием избирателей, подавших заявление на участие в нем.Первая общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования прошла 12-14 мая.По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210720/golosovanie-1742015018.html

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россия, госдума рф, ростелеком, москва, технологии, политика