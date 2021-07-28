Система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак
Ростелеком: система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Система дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на сентябрьских выборах, полностью защищена как от DDoS-атак, так и от попыток сделать вброс изнутри, заявил заместитель генерального директора РТ Лабс по цифровизации избирательных процессов, представитель Ростелекома Юрий Сатиров.
"Мы рассматриваем все угрозы на систему ДЭГ. Система полностью защищена от DDoS-атак", - сказал Сатиров в ходе семинара "Описание архитектуры ПТК ДЭГ".
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Он добавил, что также невозможно будет сделать вброс изнутри.
Ранее Сатиров пояснял, что вторая тренировка дистанционного электронного голосования пройдёт 7-8 сентября с участием избирателей, подавших заявление на участие в нем.
Первая общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования прошла 12-14 мая.
По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.