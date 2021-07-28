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Система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак
Система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак - РИА Новости, 28.07.2021
Система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак
Система дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на сентябрьских выборах, полностью защищена как от DDoS-атак, так и от попыток... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:09
2021-07-28T21:09
россия
госдума рф
ростелеком
москва
технологии
политика
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Система дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на сентябрьских выборах, полностью защищена как от DDoS-атак, так и от попыток сделать вброс изнутри, заявил заместитель генерального директора РТ Лабс по цифровизации избирательных процессов, представитель Ростелекома Юрий Сатиров."Мы рассматриваем все угрозы на систему ДЭГ. Система полностью защищена от DDoS-атак", - сказал Сатиров в ходе семинара "Описание архитектуры ПТК ДЭГ".Он добавил, что также невозможно будет сделать вброс изнутри.Ранее Сатиров пояснял, что вторая тренировка дистанционного электронного голосования пройдёт 7-8 сентября с участием избирателей, подавших заявление на участие в нем.Первая общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования прошла 12-14 мая.По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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60
россия, госдума рф, ростелеком, москва, технологии, политика
21:09 28.07.2021
 
Система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак

Ростелеком: система онлайн-голосования полностью защищена от DDoS-атак

© Максим Денисов Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
 Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
© Максим Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Система дистанционного электронного голосования, которая будет применяться на сентябрьских выборах, полностью защищена как от DDoS-атак, так и от попыток сделать вброс изнутри, заявил заместитель генерального директора РТ Лабс по цифровизации избирательных процессов, представитель Ростелекома Юрий Сатиров.
"Мы рассматриваем все угрозы на систему ДЭГ. Система полностью защищена от DDoS-атак", - сказал Сатиров в ходе семинара "Описание архитектуры ПТК ДЭГ".
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 12:58
Памфилова ответила противникам онлайн-голосования
Он добавил, что также невозможно будет сделать вброс изнутри.
Ранее Сатиров пояснял, что вторая тренировка дистанционного электронного голосования пройдёт 7-8 сентября с участием избирателей, подавших заявление на участие в нем.
Первая общероссийская тренировка системы дистанционного электронного голосования прошла 12-14 мая.
По решению Центризбиркома РФ, дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В Москве дистанционное электронное голосование пройдет на своей платформе.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
РоссияГосдума РФРостелекомМоскваТехнологииПолитика
 
 
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