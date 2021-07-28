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В Башкирии трех мальчиков наградят за спасение тонущего ребенка
В Башкирии трех мальчиков наградят за спасение тонущего ребенка - РИА Новости, 28.07.2021
В Башкирии трех мальчиков наградят за спасение тонущего ребенка
Трех 12-летних мальчиков в башкирском городе Межгорье наградят за спасение тонущего в водоеме ребенка, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:37
2021-07-28T08:37
2021-07-28T10:57
хорошие новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 28 июл – РИА Новости. Трех 12-летних мальчиков в башкирском городе Межгорье наградят за спасение тонущего в водоеме ребенка, сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, инцидент произошел 2 июля, когда трое 12-летних друзей - ученики 5 класса Дмитрий Филатов, Арслан Казбулатов и Максим Скулкин купались на реке Малый Инзер. Подростки услышали крики о помощи с берега и увидели, что под воду уходит мальчик, только одна рука оставалась еще над водой."Не растерявшись, друзья мгновенно бросились на помощь. Нырнув под воду, стали выталкивать тонувшего на поверхность", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии."Когда увидели, как под воду уходит мальчишка, сразу поплыли к нему, Арслан нырнул поглубже, стал толкать его за ногу, скидывая с ног водоросли, Максим тянул за волосы, а Дима схватил за руку. Вот так втроем и вытолкнули его на поверхность. Тут к нам на помощь подплыли взрослые и уже они вытащили мальчика на берег", - цитирует ведомство рассказ подростков о происшествии.Отмечается, что главное управление МЧС России по республике ходатайствует о награждении ребят.
https://radiosputnik.ria.ru/20210727/novokuznetsk-1743111962.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
08:37 28.07.2021 (обновлено: 10:57 28.07.2021)
В Башкирии трех мальчиков наградят за спасение тонущего ребенка
Трех мальчиков в башкирском городе Межгорье наградят за спасение тонущего в водоеме ребенка
УФА, 28 июл – РИА Новости.
Трех 12-летних мальчиков в башкирском городе Межгорье наградят за спасение тонущего в водоеме ребенка, сообщили в ГУ МЧС
по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел 2 июля, когда трое 12-летних друзей - ученики 5 класса Дмитрий Филатов, Арслан Казбулатов и Максим Скулкин купались на реке Малый Инзер. Подростки услышали крики о помощи с берега и увидели, что под воду уходит мальчик, только одна рука оставалась еще над водой.
"Не растерявшись, друзья мгновенно бросились на помощь. Нырнув под воду, стали выталкивать тонувшего на поверхность", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Башкирии.
"Когда увидели, как под воду уходит мальчишка, сразу поплыли к нему, Арслан нырнул поглубже, стал толкать его за ногу, скидывая с ног водоросли, Максим тянул за волосы, а Дима схватил за руку. Вот так втроем и вытолкнули его на поверхность. Тут к нам на помощь подплыли взрослые и уже они вытащили мальчика на берег", - цитирует ведомство рассказ подростков о происшествии.
Отмечается, что главное управление МЧС России
по республике ходатайствует о награждении ребят.