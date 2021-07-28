https://ria.ru/20210728/profilaktika-1743251894.html

Глава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19

Глава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

Глава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19

Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил волонтеров,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:32

2021-07-28T12:32

2021-07-28T12:32

карачаево-черкесская республика

коронавирус в россии

здоровье - общество

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 28 июл – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил волонтеров, блогеров и СМИ подключиться к работе по профилактике COVID-19.Он написал на своей странице в Инстаграм, что ежедневный рост заболевших и госпитализированных с диагнозом COVID-19 в том числе связан с недостаточной профилактической работой в регионе.Он напомнил, что в регионе действует Указ Главы КЧР "О режиме повышенной готовности", который запрещает проведение любых мероприятий, в том числе - в ресторанах и банкетных залах, для граждан и предприятий действует масочный режим.Он также поручил членам операштаба дать новые предложения по усилению профилактических мер против COVID-19 в регионе.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740616468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, рашид темрезов