Глава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 28 июл – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил волонтеров, блогеров и СМИ подключиться к работе по профилактике COVID-19.
Он написал на своей странице в Инстаграм, что ежедневный рост заболевших и госпитализированных с диагнозом COVID-19 в том числе связан с недостаточной профилактической работой в регионе.
"Система здравоохранения работает в напряженном режиме. У нас нет проблем с кадрами, средствами индивидуальной защиты, обследованиями, будет планомерно решаться вопрос с поставкой лекарств тяжело больным, но вот на этапе профилактики и соблюдения действующих ограничительных мер мы не дорабатываем", - сказал Темрезов.
Он напомнил, что в регионе действует Указ Главы КЧР "О режиме повышенной готовности", который запрещает проведение любых мероприятий, в том числе - в ресторанах и банкетных залах, для граждан и предприятий действует масочный режим.
"Предлагаю к профилактической работе с гражданами присоединиться и общественникам – волонтерам, молодогвардейцам, СМИ и активным блогерам", - написал Темрезов.
Он также поручил членам операштаба дать новые предложения по усилению профилактических мер против COVID-19 в регионе.