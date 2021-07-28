Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210728/profilaktika-1743251894.html
Глава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19
Глава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Глава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19
Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил волонтеров,... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:32
2021-07-28T12:32
карачаево-черкесская республика
коронавирус в россии
здоровье - общество
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743249805_0:144:1080:752_1920x0_80_0_0_ccaa84866559aa78ed9c8d13b32a4070.jpg
ЧЕРКЕССК, 28 июл – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил волонтеров, блогеров и СМИ подключиться к работе по профилактике COVID-19.Он написал на своей странице в Инстаграм, что ежедневный рост заболевших и госпитализированных с диагнозом COVID-19 в том числе связан с недостаточной профилактической работой в регионе.Он напомнил, что в регионе действует Указ Главы КЧР "О режиме повышенной готовности", который запрещает проведение любых мероприятий, в том числе - в ресторанах и банкетных залах, для граждан и предприятий действует масочный режим.Он также поручил членам операштаба дать новые предложения по усилению профилактических мер против COVID-19 в регионе.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740616468.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743249805_0:115:1080:925_1920x0_80_0_0_11450070b503681600deb234de1633b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, рашид темрезов
12:32 28.07.2021
 

Глава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19

© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19
Глава КЧР призвал волонтеров присоединиться работе по профилактике COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 28 июл – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил волонтеров, блогеров и СМИ подключиться к работе по профилактике COVID-19.
Он написал на своей странице в Инстаграм, что ежедневный рост заболевших и госпитализированных с диагнозом COVID-19 в том числе связан с недостаточной профилактической работой в регионе.
"Система здравоохранения работает в напряженном режиме. У нас нет проблем с кадрами, средствами индивидуальной защиты, обследованиями, будет планомерно решаться вопрос с поставкой лекарств тяжело больным, но вот на этапе профилактики и соблюдения действующих ограничительных мер мы не дорабатываем", - сказал Темрезов.
Он напомнил, что в регионе действует Указ Главы КЧР "О режиме повышенной готовности", который запрещает проведение любых мероприятий, в том числе - в ресторанах и банкетных залах, для граждан и предприятий действует масочный режим.
"Предлагаю к профилактической работе с гражданами присоединиться и общественникам – волонтерам, молодогвардейцам, СМИ и активным блогерам", - написал Темрезов.
Он также поручил членам операштаба дать новые предложения по усилению профилактических мер против COVID-19 в регионе.
Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 14:44Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: день вакцинации от COVID-19 будет выходным для всех жителей КЧР
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРашид Темрезов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния