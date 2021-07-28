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Ростовский суд вынес приговор уроженцам Чечни за содействие террористам
Ростовский суд вынес приговор уроженцам Чечни за содействие террористам - РИА Новости, 28.07.2021
Ростовский суд вынес приговор уроженцам Чечни за содействие террористам
Южный окружной военный суд назначил пять с половиной и пять лет колонии двум уроженцам Чечни, обвиняемым в содействии террористической деятельности, сообщил... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:00
2021-07-28T14:00
россия
чеченская республика (чечня)
сирия
ростовская область
терроризм
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил пять с половиной и пять лет колонии двум уроженцам Чечни, обвиняемым в содействии террористической деятельности, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в 2015 году Анвар Болотханов перечислил 20 тысяч рублей человеку, чтобы он мог выехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании. При этом банковскую карту ему для этого предоставил второй подсудимый - Камиль Эльдаров.Уголовные дела были возбуждены по статьям о содействии террористической деятельности и пособничестве в этом. Подсудимые свою вину признали."В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Болотханову - пять лет шесть месяцев, Эльдарову – пять лет исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
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россия, чеченская республика (чечня), сирия, ростовская область, терроризм, происшествия
14:00 28.07.2021
 
Ростовский суд вынес приговор уроженцам Чечни за содействие террористам

Ростовский суд приговорил к 5 и 5,5 годам колонии уроженцев Чечни за содействие террористам

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил пять с половиной и пять лет колонии двум уроженцам Чечни, обвиняемым в содействии террористической деятельности, сообщил журналистам представитель суда.
По его словам, в 2015 году Анвар Болотханов перечислил 20 тысяч рублей человеку, чтобы он мог выехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании. При этом банковскую карту ему для этого предоставил второй подсудимый - Камиль Эльдаров.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 17:45
Задержан еще один участник банды Басаева
Уголовные дела были возбуждены по статьям о содействии террористической деятельности и пособничестве в этом. Подсудимые свою вину признали.
"В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Болотханову - пять лет шесть месяцев, Эльдарову – пять лет исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
 
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