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Ростовский суд вынес приговор уроженцам Чечни за содействие террористам
Ростовский суд вынес приговор уроженцам Чечни за содействие террористам - РИА Новости, 28.07.2021
Ростовский суд вынес приговор уроженцам Чечни за содействие террористам
Южный окружной военный суд назначил пять с половиной и пять лет колонии двум уроженцам Чечни, обвиняемым в содействии террористической деятельности, сообщил... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:00
2021-07-28T14:00
2021-07-28T14:00
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терроризм
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл – РИА Новости. Южный окружной военный суд назначил пять с половиной и пять лет колонии двум уроженцам Чечни, обвиняемым в содействии террористической деятельности, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в 2015 году Анвар Болотханов перечислил 20 тысяч рублей человеку, чтобы он мог выехать в Сирию для участия в запрещенном вооруженном формировании. При этом банковскую карту ему для этого предоставил второй подсудимый - Камиль Эльдаров.Уголовные дела были возбуждены по статьям о содействии террористической деятельности и пособничестве в этом. Подсудимые свою вину признали."В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Болотханову - пять лет шесть месяцев, Эльдарову – пять лет исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
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россия, чеченская республика (чечня), сирия, ростовская область, терроризм, происшествия
Ростовский суд вынес приговор уроженцам Чечни за содействие террористам
Ростовский суд приговорил к 5 и 5,5 годам колонии уроженцев Чечни за содействие террористам