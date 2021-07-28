https://ria.ru/20210728/pozhar-1743296802.html
Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар
Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 28.07.2021
Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет, заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:01
2021-07-28T16:01
2021-07-28T16:32
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743301668_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d86d21df69fa8e21fe5d21792d510422.jpg
АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет, заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек.Ранее администрация губернатора провинции сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. По данным администрации провинции, в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. На видео, распространенном телеканалом NTV, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.Он добавил, что вызывает подозрение тот факт, что пожар начался в четырех разных точках. "По этому поводу будет проведено расследование. Но сейчас главное для нас – спасти людей и потушить пожар", - добавил турецкий чиновник.
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743301668_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_92130537e5c24ea7a33be992453a9a4f.jpg
Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
2021-07-28T16:01
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, анталья (провинция), новости - туризм, в мире
16:01 28.07.2021 (обновлено: 16:32 28.07.2021)
Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар
Власти Антальи: опасности для туристических объектов из-за пожара в районе Манавгата нет