Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210728/pozhar-1743296802.html
Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар
Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 28.07.2021
Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет, заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:01
2021-07-28T16:32
туризм
анталья (провинция)
новости - туризм
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743301668_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d86d21df69fa8e21fe5d21792d510422.jpg
АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет, заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек.Ранее администрация губернатора провинции сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. По данным администрации провинции, в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. На видео, распространенном телеканалом NTV, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.Он добавил, что вызывает подозрение тот факт, что пожар начался в четырех разных точках. "По этому поводу будет проведено расследование. Но сейчас главное для нас – спасти людей и потушить пожар", - добавил турецкий чиновник.
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
2021-07-28T16:01
true
PT1M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743301668_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_92130537e5c24ea7a33be992453a9a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, анталья (провинция), новости - туризм, в мире
Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар
АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет, заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек.
2021-07-28T16:01
true
PT1M20S
16:01 28.07.2021 (обновлено: 16:32 28.07.2021)
 
Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар

Власти Антальи: опасности для туристических объектов из-за пожара в районе Манавгата нет

Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет, заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек.
Ранее администрация губернатора провинции сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. По данным администрации провинции, в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. На видео, распространенном телеканалом NTV, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.

"Опасности для туристических объектов нет. На данный момент погибших и раненых нет. Четыре квартала города Манавгат эвакуируются", - сказал Боджек в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что вызывает подозрение тот факт, что пожар начался в четырех разных точках. "По этому поводу будет проведено расследование. Но сейчас главное для нас – спасти людей и потушить пожар", - добавил турецкий чиновник.
 
ТуризмАнталья (провинция)Новости - ТуризмВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния