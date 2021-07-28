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Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар

Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 28.07.2021

Власти оценили ситуацию в районе Антальи, где вспыхнул лесной пожар

Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет, заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:01

2021-07-28T16:01

2021-07-28T16:32

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АНКАРА, 28 июл – РИА Новости. Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет, заявил мэр Антальи Мухиттин Бёджек.Ранее администрация губернатора провинции сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. По данным администрации провинции, в тушении пожара участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. На видео, распространенном телеканалом NTV, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.Он добавил, что вызывает подозрение тот факт, что пожар начался в четырех разных точках. "По этому поводу будет проведено расследование. Но сейчас главное для нас – спасти людей и потушить пожар", - добавил турецкий чиновник.

анталья (провинция)

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Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. 2021-07-28T16:01 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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