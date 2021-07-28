https://ria.ru/20210728/potok-1743228758.html

На Украине заявили, что Германия готова обсуждать "Северный поток — 2"

На Украине заявили, что Германия готова обсуждать "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.07.2021

На Украине заявили, что Германия готова обсуждать "Северный поток — 2"

Офис президента Украины заявил в среду, что Берлин готов вести консультации по "Северному потоку 2", которые ранее инициировал Киев. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:58

2021-07-28T10:58

2021-07-28T11:02

россия

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северный поток — 2

восточная европа

мид германии

еврокомиссия

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Офис президента Украины заявил в среду, что Берлин готов вести консультации по "Северному потоку 2", которые ранее инициировал Киев.Украина ранее заявила, что в соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который, как утверждалось, угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД страны направил соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.По данным пресс-службы, замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Маттиасом Люттенбергом."Заместитель руководителя офиса президента проинформировал Маттиаса Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток 2", отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы. Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по "Северному потоку 2", которые инициировало наше государство", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, стороны также обсудили ситуацию в Донбассе и отметили высокий уровень взаимопонимания между украинской и немецкой сторонами по ключевым подходам для мирного урегулирования ситуации в регионе. Также немецкий чиновник заверил Жовкву, что ФРГ будет представлена на инаугурационном саммите "Крымской платформы" на высоком политическом уровне.Кроме того, стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины, возможность подписания двусторонней декларации по европейской перспективе нашего государства. "Жовква отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога ЕС - Россия на самом высоком уровне до полной деоккупации всех украинских территорий", - добавили в пресс-службе.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

https://ria.ru/20210728/gazoprovod-1743220730.html

https://ria.ru/20210728/sp2-1743214040.html

https://ria.ru/20210726/saakashvili-1742853124.html

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