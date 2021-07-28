Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/politseyskiy-1743310504.html
В Химках мужчину заподозрили в убийстве полицейского
В Химках мужчину заподозрили в убийстве полицейского - РИА Новости, 28.07.2021
В Химках мужчину заподозрили в убийстве полицейского
Ночной конфликт у ресторана в Химках привел к смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:59
2021-07-28T17:23
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
химки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ночной конфликт у ресторана в Химках привел к смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший был сотрудником полиции, в тот момент он был не при исполнении."Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ)... В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Врадий.По данным следствия, ночью 27 июля у ресторана в Химках пьяный подозреваемый повздорил с незнакомым ему мужчиной и ударил его в грудь, тот упал, стукнулся головой об асфальт и потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в больнице.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется сбор и закрепление доказательственной базы. По уголовному делу уже проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначены экспертизы.По уточненным данным, погибший в результате конфликта у ресторана в Химках был сотрудником полиции, но на тот момент находился не при исполнении, заявила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.По ее словам, у дома на улице Пожарского в ходе ссоры неизвестный нанес мужчине удар в грудь, из-за чего тот упал и, получив травмы, умер. Она уточнила, что инцидент произошел в "свободное от службы время".
https://ria.ru/20210728/rasstrelyal-1743282237.html
https://ria.ru/20210727/korruptsiya-1743169361.html
россия
химки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), химки, происшествия
16:59 28.07.2021 (обновлено: 17:23 28.07.2021)
 
В Химках мужчину заподозрили в убийстве полицейского

В Химках 31-летнего мужчину заподозрили в убийстве полицейского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ночной конфликт у ресторана в Химках привел к смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший был сотрудником полиции, в тот момент он был не при исполнении.
суд - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 14:48
Суд признал законным приговор экс-полицейскому, расстрелявшему коллег
"Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ)... В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Врадий.
По данным следствия, ночью 27 июля у ресторана в Химках пьяный подозреваемый повздорил с незнакомым ему мужчиной и ударил его в грудь, тот упал, стукнулся головой об асфальт и потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в больнице.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 20:03
В Краснодаре задержали полицейских по подозрению в коррупции
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется сбор и закрепление доказательственной базы. По уголовному делу уже проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначены экспертизы.
По уточненным данным, погибший в результате конфликта у ресторана в Химках был сотрудником полиции, но на тот момент находился не при исполнении, заявила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
"В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о доставлении к ним с телесными повреждениями местного жителя 1983 года рождения. Установлено, что пострадавший – сотрудник одного из подразделений УМВД России по г.о. Химки", - сказала Петрова.
По ее словам, у дома на улице Пожарского в ходе ссоры неизвестный нанес мужчине удар в грудь, из-за чего тот упал и, получив травмы, умер. Она уточнила, что инцидент произошел в "свободное от службы время".
 
РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)ХимкиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния