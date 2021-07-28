https://ria.ru/20210728/politseyskiy-1743310504.html

В Химках мужчину заподозрили в убийстве полицейского

В Химках мужчину заподозрили в убийстве полицейского - РИА Новости, 28.07.2021

В Химках мужчину заподозрили в убийстве полицейского

Ночной конфликт у ресторана в Химках привел к смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:59

2021-07-28T16:59

2021-07-28T17:23

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

химки

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ночной конфликт у ресторана в Химках привел к смерти мужчины, ударившегося головой об асфальт, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший был сотрудником полиции, в тот момент он был не при исполнении."Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины (ч. 4 ст. 111 УК РФ)... В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказала Врадий.По данным следствия, ночью 27 июля у ресторана в Химках пьяный подозреваемый повздорил с незнакомым ему мужчиной и ударил его в грудь, тот упал, стукнулся головой об асфальт и потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в больнице.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется сбор и закрепление доказательственной базы. По уголовному делу уже проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначены экспертизы.По уточненным данным, погибший в результате конфликта у ресторана в Химках был сотрудником полиции, но на тот момент находился не при исполнении, заявила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.По ее словам, у дома на улице Пожарского в ходе ссоры неизвестный нанес мужчине удар в грудь, из-за чего тот упал и, получив травмы, умер. Она уточнила, что инцидент произошел в "свободное от службы время".

https://ria.ru/20210728/rasstrelyal-1743282237.html

https://ria.ru/20210727/korruptsiya-1743169361.html

россия

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), химки, происшествия