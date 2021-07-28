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Москвичей предупредили о ливнях с грозами в среду
Москвичей предупредили о ливнях с грозами в среду - РИА Новости, 28.07.2021
Москвичей предупредили о ливнях с грозами в среду
Ливни с грозами и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:09
2021-07-28T08:09
2021-07-28T08:09
елена волосюк
москва
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливни с грозами и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются к нам с запада, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура в столице плюс 24-26, в столичном регионе - плюс 23-28 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру окажется пониженным - 743 миллиметра ртутного столба", - рассказала Волосюк.Синоптик отметила, что грозовые облака уже вплотную подобрались к Москве и закрывают небо в районе Одинцово, поэтому в течение 2-3 часов на западе могут брызнуть дожди.
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елена волосюк, москва, общество
Москвичей предупредили о ливнях с грозами в среду
Москвичей предупредили о ливнях с грозами в среду и до плюс 26