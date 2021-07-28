https://ria.ru/20210728/pogoda-1743203084.html

Москвичей предупредили о ливнях с грозами в среду

Москвичей предупредили о ливнях с грозами в среду - РИА Новости, 28.07.2021

Москвичей предупредили о ливнях с грозами в среду

Ливни с грозами и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:09

2021-07-28T08:09

2021-07-28T08:09

елена волосюк

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738918832_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_d0687260e0ba13b8402578fe9b662bdf.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливни с грозами и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются к нам с запада, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура в столице плюс 24-26, в столичном регионе - плюс 23-28 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру окажется пониженным - 743 миллиметра ртутного столба", - рассказала Волосюк.Синоптик отметила, что грозовые облака уже вплотную подобрались к Москве и закрывают небо в районе Одинцово, поэтому в течение 2-3 часов на западе могут брызнуть дожди.

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/tsiklon-1743095443.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена волосюк, москва, общество