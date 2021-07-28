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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210728/podmoskove-1743274548.html
Более 250 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье
Более 250 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2021
Более 250 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье
В Московской области с начала года родилось 252 здоровых ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:37
2021-07-28T14:37
новости подмосковья
александр пронин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Московской области с начала года родилось 252 здоровых ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области."Вирус иммунодефицита человека может легко передаться от матери ребенку во время беременности, в родах, а также при грудном вскармливании. Поэтому, если ВИЧ-инфицированная женщина планирует беременность, ее задача как можно раньше встать на учет в Московский областной Центр СПИДа, где на всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают и проводят лечение наши специалисты", - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.Он пояснил, что часть женщин с ВИЧ узнают об инфекции, когда начинают обследоваться в связи с беременностью. В то же время, далеко не каждая будущая мать знает, что риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному минимальный - при условии, что женщина в течение беременности пройдет программу профилактики.В пресс-службе напомнили, что своевременно назначенная адекватная противовирусная терапия позволит сохранить здоровье как матери, так и ребенка, все лечение предоставляется бесплатно.
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александр пронин, московская область (подмосковье)
14:37 28.07.2021
 

Более 250 здоровых детей родилось от родителей с ВИЧ в Подмосковье

© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Fotolia / rufous
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Московской области с начала года родилось 252 здоровых ребенка от ВИЧ-инфицированных матерей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Вирус иммунодефицита человека может легко передаться от матери ребенку во время беременности, в родах, а также при грудном вскармливании. Поэтому, если ВИЧ-инфицированная женщина планирует беременность, ее задача как можно раньше встать на учет в Московский областной Центр СПИДа, где на всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают и проводят лечение наши специалисты", - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения региона по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, главный врач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
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22 июля, 11:33Новости Подмосковья
Подмосковная "скорая" перешла на цифровую телефонию
Он пояснил, что часть женщин с ВИЧ узнают об инфекции, когда начинают обследоваться в связи с беременностью. В то же время, далеко не каждая будущая мать знает, что риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному минимальный - при условии, что женщина в течение беременности пройдет программу профилактики.
В пресс-службе напомнили, что своевременно назначенная адекватная противовирусная терапия позволит сохранить здоровье как матери, так и ребенка, все лечение предоставляется бесплатно.
 
Новости ПодмосковьяАлександр ПронинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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