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Названы самые популярные у туристов храмы и монастыри Подмосковья

Названы самые популярные у туристов храмы и монастыри Подмосковья - РИА Новости, 28.07.2021

Названы самые популярные у туристов храмы и монастыри Подмосковья

Троице-Сергиева лавра, Новоиерусалимский монастырь, церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде и Высоцкий... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:44

2021-07-28T14:44

2021-07-28T14:44

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Троице-Сергиева лавра, Новоиерусалимский монастырь, церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде и Высоцкий мужской монастырь в Серпухове являются самыми популярными у туристов в Подмосковье, рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области к Дню крещения Руси.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается в Русской церкви 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России."На первом месте среди популярных православных религиозных достопримечательностей – Троице-Сергиева лавра. Сюда любят приезжать не только паломники, но и любознательные туристы со всего мира, – сообщается в материале. – Храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь жил и работал легендарный иконописец Андрей Рублев. А еще в лавре находится самый большой в православном мире Царь-колокол весом 72 тонны".На втором месте у любителей святых мест – Новоиерусалимский монастырь, один из главных паломнических центров России. "На третьем – церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Закладка этого храма началась еще при Петре I. Оригинальность данного храма в том, что убранство церкви далеко от стандартов русского храмового зодчества: фасад украшен каменными скульптурами апостолов, резным орнаментом, лепными рельефами", – отмечается в сообщении.На четвертом месте – Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, место паломничества многих представителей императорской династии. На пятом – Высоцкий мужской монастырь в Серпухове, входящий в число девяти обителей, основанных Сергием Радонежским. Главная святыня монастыря – икона "Неупиваемая чаша", которой приписывается способность избавлять от пагубных привычек, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210728/kizhi-1742066405.html

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