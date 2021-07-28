https://ria.ru/20210728/pitanie-1743185824.html
Врач дала рекомендации по питанию после COVID-19
Врач дала рекомендации по питанию после COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Врач дала рекомендации по питанию после COVID-19
Как изменить свой рацион после перенесенной коронавирусной инфекции для более быстрого восстановления, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T02:15
2021-07-28T02:15
2021-07-28T02:15
распространение коронавируса
юргита вараева
коронавирус covid-19
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здоровье
питание
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Как изменить свой рацион после перенесенной коронавирусной инфекции для более быстрого восстановления, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники лечебного питания, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юргита Вараева.По ее словам, важную роль в процессе восстановления после COVID-19 играет сбалансированное разнообразное питание, причем оно должно быть весьма калорийным: до 20-30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела.Также, добавила специалист, в рационе должен в достаточном количестве присутствовать белок — это необходимо для борьбы с атрофией мышц во время болезни."Должно быть достаточное количество белка в рационе — от 1,2 до 2 граммов на килограмм массы тела для борьбы с атрофией мышечной ткани с учетом состояния почек. Желательно в день съедать не менее трех-четырех порций продуктов из списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо (колбасные изделия и сосиски не включаются), бобы, фасоль, продукты из сои", — сказала Вараева.Чем разнообразнее рацион, тем больше необходимых вам питательных веществ вы сможете получить, продолжила специалист.Врач также обратила внимание, что питание должно быть регулярным.Разумеется, базовые принципы здорового питания никуда не деваются: на ночь наедаться не стоит, желательно, чтобы последний прием пищи был за два-четыре часа до отхода ко сну, добавила врач.Таковы, резюмировала Вараева, общие принципы питания при постковидном синдроме. Но, конечно, будет лучше, если для конкретного пациента специалистом будет проведена индивидуальная коррекция рациона на основании медицинского обследования, заключила врач.
https://ria.ru/20210723/koronavirus-1742479373.html
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юргита вараева, коронавирус covid-19, россия, здоровье, питание, общество
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Как изменить свой рацион после перенесенной коронавирусной инфекции для более быстрого восстановления, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники лечебного питания
, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юргита Вараева.
По ее словам, важную роль в процессе восстановления после COVID-19 играет сбалансированное разнообразное питание, причем оно должно быть весьма калорийным: до 20-30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела.
Также, добавила специалист, в рационе должен в достаточном количестве присутствовать белок — это необходимо для борьбы с атрофией мышц во время болезни.
"Должно быть достаточное количество белка в рационе — от 1,2 до 2 граммов на килограмм массы тела для борьбы с атрофией мышечной ткани с учетом состояния почек. Желательно в день съедать не менее трех-четырех порций продуктов из списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо (колбасные изделия и сосиски не включаются), бобы, фасоль, продукты из сои", — сказала Вараева.
Чем разнообразнее рацион, тем больше необходимых вам питательных веществ вы сможете получить, продолжила специалист.
"В том числе стоит уделять внимание сезонным фруктам и овощам, потребляя не менее пяти порций (около 80 граммов на порцию) каждый день", — уточнила Вараева.
Врач также обратила внимание, что питание должно быть регулярным.
"Важно иметь не менее трех основных приемов пищи и от одного до трех перекусов. Лучше питаться умеренными порциями, но часто и регулярно", — посоветовала врач.
Разумеется, базовые принципы здорового питания никуда не деваются: на ночь наедаться не стоит, желательно, чтобы последний прием пищи был за два-четыре часа до отхода ко сну, добавила врач.
Таковы, резюмировала Вараева, общие принципы питания при постковидном синдроме. Но, конечно, будет лучше, если для конкретного пациента специалистом будет проведена индивидуальная коррекция рациона на основании медицинского обследования, заключила врач.