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Рябков оценил вероятность участия Китая в переговорах по ядерному оружию
Рябков оценил вероятность участия Китая в переговорах по ядерному оружию - РИА Новости, 28.07.2021
Рябков оценил вероятность участия Китая в переговорах по ядерному оружию
Возможность присоединения Китая к переговорам России и США по стратегической стабильности сейчас минимальна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T20:57
2021-07-28T20:57
россия
сергей рябков
великобритания
франция
китай
сша
в мире
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Возможность присоединения Китая к переговорам России и США по стратегической стабильности сейчас минимальна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я оцениваю эту вероятность как минимальную, если не сказать - нулевую", - сказал он журналистам в среду.По его словам, Китай считает, что Россия и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно."Мы с уважением относимся к этой позиции Китая. Мы в свою очередь не видим сдвигов к лучшему в позиции ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании, с точки зрения оценок ими своей собственной потенциальной готовности к этим усилиям подключиться. Наоборот, в последнее время мы видели тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения. Это все ложится в канву усилия натовских стран в плане наращиванию силового и политического давления на нас", - сказал он."Для нас приоритет – учет именно факторов ядерных потенциалов именно Великобритании и Франции. Но, как и в случае Китаем, мы отмечаем полную неготовность со стороны этих государств подключаться к переговорам", - добавил замглавы МИД РФ.Между РФ и США существует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает.Предыдущая администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам к стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
https://ria.ru/20210728/oruzhie-1742407115.html
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россия, сергей рябков, великобритания, франция, китай, сша, в мире
20:57 28.07.2021
 
Рябков оценил вероятность участия Китая в переговорах по ядерному оружию

Замглавы МИД Рябков: возможность присоединения Китая к переговорам по ядерным вооружениям минимальна

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Возможность присоединения Китая к переговорам России и США по стратегической стабильности сейчас минимальна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я оцениваю эту вероятность как минимальную, если не сказать - нулевую", - сказал он журналистам в среду.
По его словам, Китай считает, что Россия и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно.
"Мы с уважением относимся к этой позиции Китая. Мы в свою очередь не видим сдвигов к лучшему в позиции ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании, с точки зрения оценок ими своей собственной потенциальной готовности к этим усилиям подключиться. Наоборот, в последнее время мы видели тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения. Это все ложится в канву усилия натовских стран в плане наращиванию силового и политического давления на нас", - сказал он.
У кого больше всего ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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У кого больше всего ядерного оружия
"Для нас приоритет – учет именно факторов ядерных потенциалов именно Великобритании и Франции. Но, как и в случае Китаем, мы отмечаем полную неготовность со стороны этих государств подключаться к переговорам", - добавил замглавы МИД РФ.
Между РФ и США существует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает.
Предыдущая администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам к стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
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