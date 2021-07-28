Рябков оценил вероятность участия Китая в переговорах по ядерному оружию
Замглавы МИД Рябков: возможность присоединения Китая к переговорам по ядерным вооружениям минимальна
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Возможность присоединения Китая к переговорам России и США по стратегической стабильности сейчас минимальна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я оцениваю эту вероятность как минимальную, если не сказать - нулевую", - сказал он журналистам в среду.
По его словам, Китай считает, что Россия и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно.
"Мы с уважением относимся к этой позиции Китая. Мы в свою очередь не видим сдвигов к лучшему в позиции ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании, с точки зрения оценок ими своей собственной потенциальной готовности к этим усилиям подключиться. Наоборот, в последнее время мы видели тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения. Это все ложится в канву усилия натовских стран в плане наращиванию силового и политического давления на нас", - сказал он.
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"Для нас приоритет – учет именно факторов ядерных потенциалов именно Великобритании и Франции. Но, как и в случае Китаем, мы отмечаем полную неготовность со стороны этих государств подключаться к переговорам", - добавил замглавы МИД РФ.
Между РФ и США существует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает.
Предыдущая администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам к стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
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