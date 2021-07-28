https://ria.ru/20210728/peregovory-1743347184.html

Рябков оценил вероятность участия Китая в переговорах по ядерному оружию

Рябков оценил вероятность участия Китая в переговорах по ядерному оружию - РИА Новости, 28.07.2021

Рябков оценил вероятность участия Китая в переговорах по ядерному оружию

Возможность присоединения Китая к переговорам России и США по стратегической стабильности сейчас минимальна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T20:57

2021-07-28T20:57

2021-07-28T20:57

россия

сергей рябков

великобритания

франция

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сша

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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Возможность присоединения Китая к переговорам России и США по стратегической стабильности сейчас минимальна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я оцениваю эту вероятность как минимальную, если не сказать - нулевую", - сказал он журналистам в среду.По его словам, Китай считает, что Россия и США являются обладателями самого крупного арсенала ядерного оружия, и поэтому ставить сейчас вопрос о подключении Китая к этим усилиям неправомерно."Мы с уважением относимся к этой позиции Китая. Мы в свою очередь не видим сдвигов к лучшему в позиции ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании, с точки зрения оценок ими своей собственной потенциальной готовности к этим усилиям подключиться. Наоборот, в последнее время мы видели тревожные элементы в позиции Лондона, который смотрит скорее в сторону наращивания своего ядерного потенциала, а не его замораживания и тем более сокращения. Это все ложится в канву усилия натовских стран в плане наращиванию силового и политического давления на нас", - сказал он."Для нас приоритет – учет именно факторов ядерных потенциалов именно Великобритании и Франции. Но, как и в случае Китаем, мы отмечаем полную неготовность со стороны этих государств подключаться к переговорам", - добавил замглавы МИД РФ.Между РФ и США существует соглашение СНВ-3, которое ограничивает число развернутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки на вооружении союзников Вашингтона договор не ограничивает.Предыдущая администрация Дональда Трампа предлагала привлечь к российско-американским переговорам к стратегической стабильности Китай, но в Пекине заявили, что не заинтересованы в этом.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. По итогам госдеп США сообщил, что прошедшие консультации были профессиональными и содержательными. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.

https://ria.ru/20210728/oruzhie-1742407115.html

https://ria.ru/20210713/vooruzheniya-1741015664.html

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великобритания

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китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рябков, великобритания, франция, китай, сша, в мире