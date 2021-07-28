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Звезда "Папиных дочек" пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей
Звезда "Папиных дочек" пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей - РИА Новости, 28.07.2021
Звезда "Папиных дочек" пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей
Российская актриса Ольга Волкова, известная по роли в комедийном сериале "Папины дочки", назвала пенсию в 50 тысяч рублей недостаточной. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:56
2021-07-28T16:56
2021-07-28T18:17
шоубиз
россия
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российская актриса Ольга Волкова, известная по роли в комедийном сериале "Папины дочки", назвала пенсию в 50 тысяч рублей недостаточной.Артистка подчеркнула, что считает эту выплату большой, но призналась, что жить на нее "не очень"."Квартплата, лекарства, помогаю, пока есть силы, кому можно помочь", — отметила она в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".Ольга Волкова — актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Она известна по ролям в сериалах "Папины дочки", "Люба, дети и завод" и фильмах "Забытая мелодия для флейты", "Жестокий романс", "Летучая мышь".
https://rsport.ria.ru/20201115/pensiya-1584675269.html
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россия
16:56 28.07.2021 (обновлено: 18:17 28.07.2021)
Звезда "Папиных дочек" пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей
Звезда "Папиных дочек" Ольга Волкова пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей