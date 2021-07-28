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Обвиненный в шпионаже в пользу России Палецкис пообещал обжаловать приговор
Обвиненный в шпионаже в пользу России Палецкис пообещал обжаловать приговор - РИА Новости, 28.07.2021
Обвиненный в шпионаже в пользу России Палецкис пообещал обжаловать приговор
Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:54
2021-07-28T15:54
россия
альгирдас палецкис
вильнюс
литва
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, заявил, что обжалует решение суда."Конечно, решение суда будет обжаловано, потому что дело политизировано и основано на ложных обвинениях, которые опираются на постоянно меняющиеся показания единственного свидетеля", - сказал Палецкис литовскому изданию "Республика".Ранее представитель Шяуляйского окружного суда Литвы Витаутас Йончас сообщил РИА Новости, что этот суд признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором.Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
https://ria.ru/20210622/italiya-1738000925.html
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россия, альгирдас палецкис, вильнюс, литва, в мире
15:54 28.07.2021
 
Обвиненный в шпионаже в пользу России Палецкис пообещал обжаловать приговор

Обвиненный в шпионаже в пользу России литовский политик Палецкис, пообещал обжаловать приговор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса
П/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, заявил, что обжалует решение суда.
"Конечно, решение суда будет обжаловано, потому что дело политизировано и основано на ложных обвинениях, которые опираются на постоянно меняющиеся показания единственного свидетеля", - сказал Палецкис литовскому изданию "Республика".
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 00:47
Посол прокомментировал статью о российских "шпионах"-медиках в Италии
Ранее представитель Шяуляйского окружного суда Литвы Витаутас Йончас сообщил РИА Новости, что этот суд признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором.
Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.
суд - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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