Обвиненный в шпионаже в пользу России Палецкис пообещал обжаловать приговор
Обвиненный в шпионаже в пользу России литовский политик Палецкис, пообещал обжаловать приговор
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к лидера социалистического народного фронта Литвы А.Палецкиса
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого во вторник Шяуляйский окружной суд Литвы признал виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, заявил, что обжалует решение суда.
"Конечно, решение суда будет обжаловано, потому что дело политизировано и основано на ложных обвинениях, которые опираются на постоянно меняющиеся показания единственного свидетеля", - сказал Палецкис литовскому изданию "Республика".
Ранее представитель Шяуляйского окружного суда Литвы Витаутас Йончас сообщил РИА Новости, что этот суд признал Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил к шести годам лишения свободы, все это время он будет оставаться под интенсивным надзором.
Палецкис находился под арестом с осени 2018 года. В апреле 2020 года Апелляционный суд Литвы отменил арест оппозиционеру, сменив меру пресечения на интенсивный надзор. Ранее он написал письмо, в котором заявил, что считает дело против него "местью" властей за его позицию касательно столкновений у телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года, в которых погибли 14 человек - в телеинтервью в 2011 году оппозиционер предположил, что тогда "свои стреляли в своих".
Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.