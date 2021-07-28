https://ria.ru/20210728/otravlenie-1743270095.html
В Одесской области полиция возбудила дело после отравления детей
В Одесской области полиция возбудила дело после отравления детей - РИА Новости, 28.07.2021
В Одесской области полиция возбудила дело после отравления детей
Полиция возбудила уголовное дело после отравления детей из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:05
2021-07-28T14:05
2021-07-28T14:05
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после отравления детей из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области."В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства отравления детей, приехавших из Киевской области на отдых к морю. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.По данным полиции, в больницу попали девять гимнасток, которые в составе группы вместе с тренером приехали на отдых в Одесскую область. Детям оказали медицинскую помощь, обстоятельства и причины отравления устанавливаются.
https://ria.ru/20210712/otravlenie-1740919784.html
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здоровье - общество, одесская область, украина, в мире
В Одесской области полиция возбудила дело после отравления детей
Украинская полиция возбудила уголовное дело после отравления детей в Одесской области