https://ria.ru/20210728/otravlenie-1743270095.html

В Одесской области полиция возбудила дело после отравления детей

В Одесской области полиция возбудила дело после отравления детей - РИА Новости, 28.07.2021

В Одесской области полиция возбудила дело после отравления детей

Полиция возбудила уголовное дело после отравления детей из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:05

2021-07-28T14:05

2021-07-28T14:05

здоровье - общество

одесская область

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_95e98bf6a97073f5cee4c8752157ed7e.jpg

КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после отравления детей из отеля Bugas Sea View в Одесской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что девять детей госпитализировали с кишечной инфекцией из отеля Bugas Sea View в Одесской области."В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства отравления детей, приехавших из Киевской области на отдых к морю. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 ("нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.По данным полиции, в больницу попали девять гимнасток, которые в составе группы вместе с тренером приехали на отдых в Одесскую область. Детям оказали медицинскую помощь, обстоятельства и причины отравления устанавливаются.

https://ria.ru/20210712/otravlenie-1740919784.html

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, одесская область, украина, в мире