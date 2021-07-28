18:08 28.07.2021 (обновлено: 18:13 28.07.2021)
Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями за подписью RSCHS
Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями от имени единого отправителя — RSCHS
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жителей России отныне планируется оповещать о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от имени единого отправителя смс - RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), сообщает МЧС РФ.
В настоящее время при угрозе возникновения опасных чрезвычайных ситуаций население оповещают, как правило, МЧС и Росгидромет, а в регионах - муниципалитеты при помощи операторов Единой дежурно-диспетчерской службы.
"В рамках рабочей группы принято решение о едином имени отправителя sms-оповещений о прогнозируемых рисках - RSCHS", - говорится в сообщении ведомства.
Такое решение принято в среду на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука.
В обсуждении вопросов функционирования систем оповещения населения приняли руководители соответствующих межведомственных рабочих групп всех субъектов РФ, а также ведущие операторы сотовой связи.
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