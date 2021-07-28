Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/opoveschenie_chs-1743325783.html
Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями за подписью RSCHS
Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями за подписью RSCHS - РИА Новости, 28.07.2021
Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями за подписью RSCHS
Жителей России отныне планируется оповещать о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от имени единого отправителя смс - RSCHS (Единая... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:08
2021-07-28T18:13
россия
чс
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир пучков
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1920x0_80_0_0_fea123be3f2363ddeab406982d848fb7.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жителей России отныне планируется оповещать о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от имени единого отправителя смс - RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), сообщает МЧС РФ.В настоящее время при угрозе возникновения опасных чрезвычайных ситуаций население оповещают, как правило, МЧС и Росгидромет, а в регионах - муниципалитеты при помощи операторов Единой дежурно-диспетчерской службы.Такое решение принято в среду на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука.В обсуждении вопросов функционирования систем оповещения населения приняли руководители соответствующих межведомственных рабочих групп всех субъектов РФ, а также ведущие операторы сотовой связи.Особое внимание к этой теме государство и общественность стала уделять после шквала 29 мая 2017 года в Москве, который привел к значительным разрушениям и жертвам.По данным СК РФ, при разгуле стихии в Москве и области 15 человек погибли, пострадали около 200. Транспортный коллапс регионального масштаба произошел в Подмосковье: были задержаны более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования, отменены четыре аэроэкспресса.Шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева в Горках, и выезд из резиденции оказался заблокирован. Участники совещаний у председателя правительства и журналисты более полутора часов не могли покинуть территорию резиденции.Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась и знаменитая пирамида Александра Голода, которая не раз входила в путеводители как достопримечательность региона.Вскоре после этого природного катаклизма в то время глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что работники Росгидромета должны нести ответственность за недостоверные прогнозы погоды и призвал штрафовать их за них.
https://ria.ru/20210727/mchs-1743038002.html
https://ria.ru/20210727/shkval-1743064737.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_386310f3d7aa2db7a9750c759716f455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, чс, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир пучков, москва, московская область (подмосковье)
18:08 28.07.2021 (обновлено: 18:13 28.07.2021)
 
Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями за подписью RSCHS

Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями от имени единого отправителя — RSCHS

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жителей России отныне планируется оповещать о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от имени единого отправителя смс - RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), сообщает МЧС РФ.
В настоящее время при угрозе возникновения опасных чрезвычайных ситуаций население оповещают, как правило, МЧС и Росгидромет, а в регионах - муниципалитеты при помощи операторов Единой дежурно-диспетчерской службы.
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 08:50
В МЧС предложили создать в регионах оперативные штабы по предотвращению ЧС
"В рамках рабочей группы принято решение о едином имени отправителя sms-оповещений о прогнозируемых рисках - RSCHS", - говорится в сообщении ведомства.
Такое решение принято в среду на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука.
В обсуждении вопросов функционирования систем оповещения населения приняли руководители соответствующих межведомственных рабочих групп всех субъектов РФ, а также ведущие операторы сотовой связи.
Особое внимание к этой теме государство и общественность стала уделять после шквала 29 мая 2017 года в Москве, который привел к значительным разрушениям и жертвам.
По данным СК РФ, при разгуле стихии в Москве и области 15 человек погибли, пострадали около 200. Транспортный коллапс регионального масштаба произошел в Подмосковье: были задержаны более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования, отменены четыре аэроэкспресса.
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 11:23
МЧС предупредило об угрозе ЧС в десяти регионах из-за ливней
Шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева в Горках, и выезд из резиденции оказался заблокирован. Участники совещаний у председателя правительства и журналисты более полутора часов не могли покинуть территорию резиденции.
Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась и знаменитая пирамида Александра Голода, которая не раз входила в путеводители как достопримечательность региона.
Вскоре после этого природного катаклизма в то время глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что работники Росгидромета должны нести ответственность за недостоверные прогнозы погоды и призвал штрафовать их за них.
 
РоссияЧССледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПучковМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния