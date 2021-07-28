https://ria.ru/20210728/opoveschenie_chs-1743325783.html

Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями за подписью RSCHS

Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями за подписью RSCHS - РИА Новости, 28.07.2021

Россиян будут оповещать о ЧС сообщениями за подписью RSCHS

Жителей России отныне планируется оповещать о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от имени единого отправителя смс - RSCHS (Единая... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:08

2021-07-28T18:08

2021-07-28T18:13

россия

чс

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир пучков

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жителей России отныне планируется оповещать о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях различного характера от имени единого отправителя смс - RSCHS (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций), сообщает МЧС РФ.В настоящее время при угрозе возникновения опасных чрезвычайных ситуаций население оповещают, как правило, МЧС и Росгидромет, а в регионах - муниципалитеты при помощи операторов Единой дежурно-диспетчерской службы.Такое решение принято в среду на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством замглавы МЧС России Виктора Ничипорчука.В обсуждении вопросов функционирования систем оповещения населения приняли руководители соответствующих межведомственных рабочих групп всех субъектов РФ, а также ведущие операторы сотовой связи.Особое внимание к этой теме государство и общественность стала уделять после шквала 29 мая 2017 года в Москве, который привел к значительным разрушениям и жертвам.По данным СК РФ, при разгуле стихии в Москве и области 15 человек погибли, пострадали около 200. Транспортный коллапс регионального масштаба произошел в Подмосковье: были задержаны более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования, отменены четыре аэроэкспресса.Шквалистый ветер повалил деревья в подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева в Горках, и выезд из резиденции оказался заблокирован. Участники совещаний у председателя правительства и журналисты более полутора часов не могли покинуть территорию резиденции.Из-за урагана в Истринском районе Подмосковья обрушилась и знаменитая пирамида Александра Голода, которая не раз входила в путеводители как достопримечательность региона.Вскоре после этого природного катаклизма в то время глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что работники Росгидромета должны нести ответственность за недостоверные прогнозы погоды и призвал штрафовать их за них.

https://ria.ru/20210727/mchs-1743038002.html

https://ria.ru/20210727/shkval-1743064737.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, чс, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир пучков, москва, московская область (подмосковье)