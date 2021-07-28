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"Пафосно и опасно". Французы назвали слова Байдена о Путине безумием
"Пафосно и опасно". Французы назвали слова Байдена о Путине безумием - РИА Новости, 28.07.2021
"Пафосно и опасно". Французы назвали слова Байдена о Путине безумием
Читателей Le Figaro возмутили слова президента США Джо Байдена о военном конфликте из-за "кибератак со стороны России". РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:11
2021-07-28T19:08
россия
джо байден
владимир путин
москва
сша
в мире
политика
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутили слова президента США Джо Байдена о военном конфликте из-за "кибератак со стороны России".Накануне американский лидер обвинил Москву во вмешательстве в выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году. Байден также добавил, что у российского президента есть "в распоряжении только ядерное оружие и нефть"."Самое безумное состоит в том, что со стороны Байдена есть серьезное обвинение и нет ни одного факта, подтверждающего это, просто его слова. Пусть что-нибудь предъявит наконец", — возмутились пользователи в комментариях к статье, где приводятся заявления главы Белого дома."Заявления Байдена необычайно серьезны, необоснованны и опасны", — отметил один из читателей."Он уже знает, что сенат в 2022 году окажется в сложной ситуации, но так заранее обвинять русских… &lt;…&gt; Было бы гораздо лучше вести разумную политику с видимыми результатами", — предположили в Сети."Начинает обвинять русских, чтобы скрыть свои неудачи. Пафосно и опасно", — заключил пользователь."Стало модным обвинять плохих русских вместо того, чтобы подвергать сомнению свою политику. Во Франции то же самое", — посетовали в комментариях."Байден знает, что на промежуточных выборах победят республиканцы. Он, конечно же, скажет, что это из-за русских, китайцев и северокорейцев. Как классический демократ", — сыронизировал читатель."Поведение американцев настораживает. Они только и делают, что обвиняют другие страны, не предъявляя никаких доказательств &lt;…&gt; Байдену нужно успокоиться, а не распространяться об угрозе военного конфликта", — задумался пользователь.В России уже отреагировали на заявление Байдена. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал обвинения в адрес Москвы голословными, а также заявил, что реальным предметом для беспокойства России может стать только слабость команды самого главы Белого дома. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, назвал слова Байдена безответственными и агрессивными. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что расценивает заявление Байдена как "установку разведсообществу США активизировать работу на российском направлении".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире, политика
15:11 28.07.2021 (обновлено: 19:08 28.07.2021)
 
"Пафосно и опасно". Французы назвали слова Байдена о Путине безумием

Читатели Le Figaro назвали слова Джо Байдена о наличии у России лишь нефти безумным

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутили слова президента США Джо Байдена о военном конфликте из-за "кибератак со стороны России".
Накануне американский лидер обвинил Москву во вмешательстве в выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году. Байден также добавил, что у российского президента есть "в распоряжении только ядерное оружие и нефть".
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"Самое безумное состоит в том, что со стороны Байдена есть серьезное обвинение и нет ни одного факта, подтверждающего это, просто его слова. Пусть что-нибудь предъявит наконец", — возмутились пользователи в комментариях к статье, где приводятся заявления главы Белого дома.
"Заявления Байдена необычайно серьезны, необоснованны и опасны", — отметил один из читателей.
"Он уже знает, что сенат в 2022 году окажется в сложной ситуации, но так заранее обвинять русских… <…> Было бы гораздо лучше вести разумную политику с видимыми результатами", — предположили в Сети.
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"Начинает обвинять русских, чтобы скрыть свои неудачи. Пафосно и опасно", — заключил пользователь.
"Стало модным обвинять плохих русских вместо того, чтобы подвергать сомнению свою политику. Во Франции то же самое", — посетовали в комментариях.
"Байден знает, что на промежуточных выборах победят республиканцы. Он, конечно же, скажет, что это из-за русских, китайцев и северокорейцев. Как классический демократ", — сыронизировал читатель.
"Поведение американцев настораживает. Они только и делают, что обвиняют другие страны, не предъявляя никаких доказательств <…> Байдену нужно успокоиться, а не распространяться об угрозе военного конфликта", — задумался пользователь.
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В России уже отреагировали на заявление Байдена. В частности, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал обвинения в адрес Москвы голословными, а также заявил, что реальным предметом для беспокойства России может стать только слабость команды самого главы Белого дома. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, в свою очередь, назвал слова Байдена безответственными и агрессивными. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что расценивает заявление Байдена как "установку разведсообществу США активизировать работу на российском направлении".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 17:26
В Пентагоне рассказали, какое место занимает Россия среди угроз для США
 
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