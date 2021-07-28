https://ria.ru/20210728/onischenko-1743217377.html

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко - РИА Новости, 28.07.2021

Онлайн-конференция академика РАН Геннадия Онищенко

29 июля в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция академика РАН, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадия ОНИЩЕНКО, посвященная вопросам нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

2021-07-28T10:01

2021-07-28T10:01

2021-07-28T10:01

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Задать вопросВ ходе мероприятия будут прокомментированы проблемы вакцинации населения от сезонных респираторных заболеваний и перспективы использования зарубежных вакцин в России против COVID-19, а также освещены вопросы, связанные с началом учебного года с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы