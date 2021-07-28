https://ria.ru/20210728/omsk-1743231606.html

В Омской области готовятся к открытию 72 центра "Точка роста"

В Омской области готовятся к открытию 72 центра "Точка роста" - РИА Новости, 28.07.2021

В Омской области готовятся к открытию 72 центра "Точка роста"

С нового учебного года в Омской области заработают 72 новых центра "Точка роста", помимо уже сотни имеющихся, регион по этому показателю в лидерах по стране,... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:12

2021-07-28T11:12

2021-07-28T12:00

омская область

общество

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ОМСК, 28 июл - РИА Новости. С нового учебного года в Омской области заработают 72 новых центра "Точка роста", помимо уже сотни имеющихся, регион по этому показателю в лидерах по стране, сообщает пресс-служба облправительства.Ранее в Омской области в рамках национального проекта "Образование" уже было открыто 100 центров "Точка роста" по цифровому и гуманитарному профилю. Сегодня эти центры позволяют обучать в качественно новых условиях более 25 тысяч юных омичей. Планируется, что к началу 2024 года практически в каждой второй сельской школе региона будут работать центры "Точка роста"."В 2021 году начнут действовать 72 новых образовательных центра "Точка роста". С этого года в них будут реализовываться образовательные программы по биологии, химии и физике... Всего на эти цели из консолидированного бюджета выделено 112,9 млн рублей. Регион в лидерах по стране по количеству центров "Точка роста", всего их будет 172", - сообщают в областном правительстве.Обустройство современных образовательных центров сейчас завершается в двух школах Русско-Полянского района. Здесь ребята смогут проводить опыты, участвовать в лабораторных исследованиях, знакомиться с современным оборудованием."Новые центры обеспечат возможность углубленного изучения отдельных предметов и формирования изобретательского, креативного, критического мышления, развития функциональной грамотности", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра образования Омской области Инна Елецкая.В "Точках роста" разместят цифровые лаборатории, комплекты посуды и оборудования для ученических опытов, комплекты препаратов, гербариев, коллекций по разным темам курса биологии, демонстрационное оборудование по химии, комплекты химических реактивов, оборудование для лабораторных работ по физике, а также оборудование для основ робототехники, механики, мехатроники и освоения основ программирования, а также новые компьютеры и ноутбуки. Преподаватели рассчитывают, что "Точки роста" помогут подготовиться к ЕГЭ по химии и физике, которые являются одними из самых востребованных среди ребят.

https://rsport.ria.ru/20210728/malyutin-1743211201.html

https://ria.ru/20210727/ptsr-1743103075.html

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общество