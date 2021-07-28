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Наука
https://ria.ru/20210728/neandertaltsy-1743315500.html
Получены новые данные о происхождении неандертальцев и денисовцев
Получены новые данные о происхождении неандертальцев и денисовцев - РИА Новости, 28.07.2021
Получены новые данные о происхождении неандертальцев и денисовцев
Ученые на основе анализа генов групп крови трех неандертальцев и одного денисовца установили, что оба этих вида древних людей происходят из Африки. Авторы также РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:00
2021-07-28T21:00
наука
археология
генетика
неандертальцы
биология
франция
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые на основе анализа генов групп крови трех неандертальцев и одного денисовца установили, что оба этих вида древних людей происходят из Африки. Авторы также обнаружили генетическую связь между неандертальцами и аборигенами Австралии и Папуа — Новой Гвинеи, что позволяет предположить, что современные люди скрещивались с неандертальцами еще до их миграции в Юго-Восточную Азию. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.Неандертальцы и денисовцы были древними видами людей, которые жили по всей Евразии, от Западной Европы до Сибири, в период от 300 до 40 тысяч лет назад. Предыдущие исследования позволили получить 15 полногеномных последовательностей ДНК этих древних людей, что значительно улучшило понимание их происхождения. Однако до сих пор никто не проводил анализ их групп крови, хотя данные секвенирования позволяют это сделать.Французские ученые под руководством Сильваны Кондеми (Silvana Condemi) из Национального центра научных исследований (CNRS) впервые определили с высокой детальностью гены группы крови трех неандертальцев — из пещеры Виндия в Хорватии, из Чагырской и Денисовой пещеры на Алтае — а также одного денисовца из Денисовой пещеры. Возраст образцов — от 100 до 40 тысяч лет.Хотя существует 43 различных системы для определения групп крови, исследователи сосредоточили внимание на семи из них, которые чаще всего используют в медицинских учреждениях для переливания крови, самыми известными из которых являются система ABO (определение групп крови A, B, AB и O) и система резус-фактора.Результаты во многом подтвердили существующие гипотезы, но были и сюрпризы. Например, долгое время ученые считали, что все неандертальцы относятся по крови к типу O, точно так же, как все шимпанзе — к типу A, а гориллы — к типу B. Но оказалось, что эти древние гоминины уже демонстрировали полный диапазон вариабельности ABO, наблюдаемый у современных людей.Обширный анализ, охватывающий различные системы групп крови, выявил аллели, свидетельствующие в пользу африканского происхождения неандертальцев и денисовцев. Удивительным стало открытие того, что неандертальцы обладали уникальным аллелем Rh, отсутствующим у современных людей, за исключением отдельных австралийских аборигенов и папуасов Новой Гвинеи.Наконец, исследование проливает свет на демографию и возможные причины вымирания неандертальцев. Оказалось, что эти древние гоминины демонстрировали очень небольшое генетическое разнообразие генов группы крови и могли быть восприимчивы к гемолитической болезни плода и новорожденного в тех случаях, когда неандертальские матери вынашивали детей Homo sapiens или денисовцев."Результаты группового системного анализа неандертальцев и денисовцев подтверждают их африканское происхождение, а также слабость их фертильности и восприимчивость к вирусной инфекции, приводящей к высокой детской смертности", — пишут авторы статьи.Исследователи отмечают, что эта закономерность согласуется с существующими гипотезами, связывающими исчезновение неандертальцев с низким генетическим разнообразием и слабой репродуктивной конкурентоспособностью по сравнению с Homo sapiens.
https://ria.ru/20210727/ogon-1743085154.html
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археология, генетика, неандертальцы, биология, франция
21:00 28.07.2021
 

Получены новые данные о происхождении неандертальцев и денисовцев

© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch, CC BY-SA 4.0/LisnaYuliya Неизвестные предки Homo sapiens
Неизвестные предки Homo sapiens - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Иллюстрация РИА Новости . CC BY 2.0/Allan Henderson, Depositphotos/DmitryPoch, CC BY-SA 4.0/LisnaYuliya
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые на основе анализа генов групп крови трех неандертальцев и одного денисовца установили, что оба этих вида древних людей происходят из Африки. Авторы также обнаружили генетическую связь между неандертальцами и аборигенами Австралии и Папуа — Новой Гвинеи, что позволяет предположить, что современные люди скрещивались с неандертальцами еще до их миграции в Юго-Восточную Азию. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Неандертальцы и денисовцы были древними видами людей, которые жили по всей Евразии, от Западной Европы до Сибири, в период от 300 до 40 тысяч лет назад. Предыдущие исследования позволили получить 15 полногеномных последовательностей ДНК этих древних людей, что значительно улучшило понимание их происхождения. Однако до сих пор никто не проводил анализ их групп крови, хотя данные секвенирования позволяют это сделать.
Французские ученые под руководством Сильваны Кондеми (Silvana Condemi) из Национального центра научных исследований (CNRS) впервые определили с высокой детальностью гены группы крови трех неандертальцев — из пещеры Виндия в Хорватии, из Чагырской и Денисовой пещеры на Алтае — а также одного денисовца из Денисовой пещеры. Возраст образцов — от 100 до 40 тысяч лет.
Хотя существует 43 различных системы для определения групп крови, исследователи сосредоточили внимание на семи из них, которые чаще всего используют в медицинских учреждениях для переливания крови, самыми известными из которых являются система ABO (определение групп крови A, B, AB и O) и система резус-фактора.
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Результаты во многом подтвердили существующие гипотезы, но были и сюрпризы. Например, долгое время ученые считали, что все неандертальцы относятся по крови к типу O, точно так же, как все шимпанзе — к типу A, а гориллы — к типу B. Но оказалось, что эти древние гоминины уже демонстрировали полный диапазон вариабельности ABO, наблюдаемый у современных людей.
Обширный анализ, охватывающий различные системы групп крови, выявил аллели, свидетельствующие в пользу африканского происхождения неандертальцев и денисовцев. Удивительным стало открытие того, что неандертальцы обладали уникальным аллелем Rh, отсутствующим у современных людей, за исключением отдельных австралийских аборигенов и папуасов Новой Гвинеи.
Наконец, исследование проливает свет на демографию и возможные причины вымирания неандертальцев. Оказалось, что эти древние гоминины демонстрировали очень небольшое генетическое разнообразие генов группы крови и могли быть восприимчивы к гемолитической болезни плода и новорожденного в тех случаях, когда неандертальские матери вынашивали детей Homo sapiens или денисовцев.
"Результаты группового системного анализа неандертальцев и денисовцев подтверждают их африканское происхождение, а также слабость их фертильности и восприимчивость к вирусной инфекции, приводящей к высокой детской смертности", — пишут авторы статьи.
Исследователи отмечают, что эта закономерность согласуется с существующими гипотезами, связывающими исчезновение неандертальцев с низким генетическим разнообразием и слабой репродуктивной конкурентоспособностью по сравнению с Homo sapiens.
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