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В Москве завершается первый этап капитального ремонта Строгинского моста
В Москве завершается первый этап капитального ремонта Строгинского моста - РИА Новости, 28.07.2021
В Москве завершается первый этап капитального ремонта Строгинского моста
Первый этап капитального ремонта Строгинского моста завершается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:25
2021-07-28T19:52
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Первый этап капитального ремонта Строгинского моста завершается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершаем первый этап капитального ремонта Строгинского моста. Ремонтируем тротуар по направлению в область. И по одной полосе движения в каждом направлении: демонтировали износившееся дорожное покрытие, выполнили устройство выравнивающего слоя. Устраиваем гидроизоляцию и новые деформационные швы. После уложим асфальт", — говорится в сообщении.Отмечается, работы повторяются еще на четырех полосах. Ремонт идет в четыре этапа, чтобы полностью не ограничивать движение: постоянно открыты две полосы в каждом направлении и один тротуар. На третьем и четвертом этапах обновят рельсы и железобетонные плиты трамвайных путей. Еще заменят все опоры наружного освещения, обновят ступени лестничных сходов, облицуют гранитом пьедесталы декоративных фонарей-скульптур, восстановят чугунное ограждение."Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
11:25 28.07.2021 (обновлено: 19:52 28.07.2021)
 
В Москве завершается первый этап капитального ремонта Строгинского моста

Первый этап капитального ремонта Строгинского моста завершается в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы с высоты птичьего полета
Виды Москвы с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Первый этап капитального ремонта Строгинского моста завершается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершаем первый этап капитального ремонта Строгинского моста. Ремонтируем тротуар по направлению в область. И по одной полосе движения в каждом направлении: демонтировали износившееся дорожное покрытие, выполнили устройство выравнивающего слоя. Устраиваем гидроизоляцию и новые деформационные швы. После уложим асфальт", — говорится в сообщении.
Отмечается, работы повторяются еще на четырех полосах. Ремонт идет в четыре этапа, чтобы полностью не ограничивать движение: постоянно открыты две полосы в каждом направлении и один тротуар. На третьем и четвертом этапах обновят рельсы и железобетонные плиты трамвайных путей. Еще заменят все опоры наружного освещения, обновят ступени лестничных сходов, облицуют гранитом пьедесталы декоративных фонарей-скульптур, восстановят чугунное ограждение.
"Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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