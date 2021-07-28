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В Москве завершается первый этап капитального ремонта Строгинского моста

В Москве завершается первый этап капитального ремонта Строгинского моста - РИА Новости, 28.07.2021

В Москве завершается первый этап капитального ремонта Строгинского моста

Первый этап капитального ремонта Строгинского моста завершается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:25

2021-07-28T11:25

2021-07-28T19:52

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Первый этап капитального ремонта Строгинского моста завершается в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершаем первый этап капитального ремонта Строгинского моста. Ремонтируем тротуар по направлению в область. И по одной полосе движения в каждом направлении: демонтировали износившееся дорожное покрытие, выполнили устройство выравнивающего слоя. Устраиваем гидроизоляцию и новые деформационные швы. После уложим асфальт", — говорится в сообщении.Отмечается, работы повторяются еще на четырех полосах. Ремонт идет в четыре этапа, чтобы полностью не ограничивать движение: постоянно открыты две полосы в каждом направлении и один тротуар. На третьем и четвертом этапах обновят рельсы и железобетонные плиты трамвайных путей. Еще заменят все опоры наружного освещения, обновят ступени лестничных сходов, облицуют гранитом пьедесталы декоративных фонарей-скульптур, восстановят чугунное ограждение."Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество