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Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве - РИА Новости, 28.07.2021
Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве
Наводнения в Европе и некоторых российских регионах, произошедшие в этом году, могут привести к появлению на рынке подержанных автомобилей-"утопленников". Как... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T04:15
2021-07-28T04:15
национальный автомобильный союз
антон шапарин
россия
покупка
мошенничество
авто
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наводнения в Европе и некоторых российских регионах, произошедшие в этом году, могут привести к появлению на рынке подержанных автомобилей-"утопленников". Как не купить машину, пережившую стихийное бедствие, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.Рекордное количество осадков выпадало этим летом и в России (например, в Крыму), и в Западной Европе: в Германии, Бельгии, Франции, Италии и некоторых других странах. В пострадавших регионах были затоплены улицы городов, множество автомобилей оказалось под водой. Страховые компании рассматривают такие машины как "тотально поврежденные", но мошенники пытаются восстанавливать эти транспортные средства и продавать под видом практически исправных, предупредил Шапарин.Автомобиль, поврежденный во время наводнения, может иметь множество неисправностей. Но в первую очередь страдают его электронные системы. Покупателю, который собирается сейчас приобрести машину с пробегом из Европы, следует обратить особое внимание на то, как функционирует ее электроника — у "утопленников" чаще всего наблюдаются проблемы именно по этой части, уточнил Шапарин."Там может что-то не работать, бортовой компьютер может выдавать ошибки, то есть машина ведет себя неадекватно. Если электронные системы не работают, причем те, которые между собой не связаны, то есть вероятность, что машина имела серьезный контакт с водой", — объяснил специалист.
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национальный автомобильный союз, антон шапарин, россия, покупка, мошенничество, авто
04:15 28.07.2021
 
Российских автомобилистов предупредили о новом мошенничестве

Эксперт Шапарин предупредил россиян о новом мошенничестве на авторынке

© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Наводнения в Европе и некоторых российских регионах, произошедшие в этом году, могут привести к появлению на рынке подержанных автомобилей-"утопленников". Как не купить машину, пережившую стихийное бедствие, объяснил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Рекордное количество осадков выпадало этим летом и в России (например, в Крыму), и в Западной Европе: в Германии, Бельгии, Франции, Италии и некоторых других странах. В пострадавших регионах были затоплены улицы городов, множество автомобилей оказалось под водой. Страховые компании рассматривают такие машины как "тотально поврежденные", но мошенники пытаются восстанавливать эти транспортные средства и продавать под видом практически исправных, предупредил Шапарин.

"Машины после стихийных бедствий страховые компании списывают как тотально поврежденные. Они попадают на аукционы, где их за бесценок покупают "мастера", которые на этом специализируются, и восстанавливают. Когда машина начинает хоть как-то работать, ее продают. Такие машины попадают в том числе и в Российскую Федерацию", — отметил эксперт.

Автомобиль, поврежденный во время наводнения, может иметь множество неисправностей. Но в первую очередь страдают его электронные системы. Покупателю, который собирается сейчас приобрести машину с пробегом из Европы, следует обратить особое внимание на то, как функционирует ее электроника — у "утопленников" чаще всего наблюдаются проблемы именно по этой части, уточнил Шапарин.
"Там может что-то не работать, бортовой компьютер может выдавать ошибки, то есть машина ведет себя неадекватно. Если электронные системы не работают, причем те, которые между собой не связаны, то есть вероятность, что машина имела серьезный контакт с водой", — объяснил специалист.
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Национальный автомобильный союзАнтон ШапаринРоссияПокупкаМошенничествоАвто
 
 
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