https://ria.ru/20210728/minprosvescheniya-1743291169.html

Минпросвещения продолжит работу по обеспечению школьников горячим питанием

Минпросвещения продолжит работу по обеспечению школьников горячим питанием - РИА Новости, 28.07.2021

Минпросвещения продолжит работу по обеспечению школьников горячим питанием

Минпросвещения РФ продолжит работу по обеспечению школьников начальных классов горячим питанием, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T15:33

2021-07-28T15:33

2021-07-28T15:43

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ продолжит работу по обеспечению школьников начальных классов горячим питанием, заявил глава ведомства Сергей Кравцов."Мы продолжим работу по обеспечению учащихся начальных классов бесплатными горячими завтраками. И, как вы говорили, максимально привлечем родительские комитеты к контролю и мониторингу процесса питания ребят", - заявил Кравцов на совещании у президента РФ.Задачу обеспечить всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2020 году. Соответствующий закон был подписан 1 марта 2020 года. По прогнозам на 2021 год, в РФ будет порядка 7,1 миллиона младших школьников, в 2022 году – 7,2 миллиона.

https://ria.ru/20210728/vyplaty-1743287061.html

россия

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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, владимир путин, общество