https://ria.ru/20210728/medpomosch-1743234135.html

Проценко призвал разработать новый стандарт первичной медицинской помощи

Проценко призвал разработать новый стандарт первичной медицинской помощи - РИА Новости, 28.07.2021

Проценко призвал разработать новый стандарт первичной медицинской помощи

Сегодня необходима разработка нового стандарта первичной медицинской помощи, в ее основе должна быть "пациентоцентричность", а не "новые КТ или УЗИ", считает... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:20

2021-07-28T11:20

2021-07-28T11:20

денис проценко

коммунарка (москва)

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сегодня необходима разработка нового стандарта первичной медицинской помощи, в ее основе должна быть "пациентоцентричность", а не "новые КТ или УЗИ", считает главврач Коммунарки Денис Проценко."Уверен, что нам в настоящее время нужна разработка нового стандартна первичной медицинской помощи, что, кстати, как пример, реализовано в Москве. Что важно в этом стандарте - не новые КТ, не новые УЗИ, главное требование нового стандарта, я уверен, что должны поменяться сами наши доктора и понятие "пациетоцентричности" должно быть в основе этой системе. Когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, процессов, консилиумов, а вокруг пациента, создавая ему комфортное и эффективное оказание помощи ", - сказал Проценко в ходе стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы" на площадке "Единой России"Главврач подчеркнул, что по его словам, в 21 веке совершенствование системы здравоохранения невозможно без "цифровых, понятных прозрачных" медицинских информационных систем: "речь не только об электронных медкартах - это создание клинических путей с особенностями регионов", подчеркнул Проценко.

https://ria.ru/20210721/rebenok-1742199815.html

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