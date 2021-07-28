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Проценко призвал разработать новый стандарт первичной медицинской помощи
Проценко призвал разработать новый стандарт первичной медицинской помощи - РИА Новости, 28.07.2021
Проценко призвал разработать новый стандарт первичной медицинской помощи
Сегодня необходима разработка нового стандарта первичной медицинской помощи, в ее основе должна быть "пациентоцентричность", а не "новые КТ или УЗИ", считает... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:20
2021-07-28T11:20
денис проценко
коммунарка (москва)
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сегодня необходима разработка нового стандарта первичной медицинской помощи, в ее основе должна быть "пациентоцентричность", а не "новые КТ или УЗИ", считает главврач Коммунарки Денис Проценко."Уверен, что нам в настоящее время нужна разработка нового стандартна первичной медицинской помощи, что, кстати, как пример, реализовано в Москве. Что важно в этом стандарте - не новые КТ, не новые УЗИ, главное требование нового стандарта, я уверен, что должны поменяться сами наши доктора и понятие "пациетоцентричности" должно быть в основе этой системе. Когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, процессов, консилиумов, а вокруг пациента, создавая ему комфортное и эффективное оказание помощи ", - сказал Проценко в ходе стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы" на площадке "Единой России"Главврач подчеркнул, что по его словам, в 21 веке совершенствование системы здравоохранения невозможно без "цифровых, понятных прозрачных" медицинских информационных систем: "речь не только об электронных медкартах - это создание клинических путей с особенностями регионов", подчеркнул Проценко.
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денис проценко, коммунарка (москва), здоровье - общество, москва, общество
11:20 28.07.2021
 
Проценко призвал разработать новый стандарт первичной медицинской помощи

Главврач Коммунарки Проценко: нужен новый стандарт первичной помощи на основе пациентоцентричности

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сегодня необходима разработка нового стандарта первичной медицинской помощи, в ее основе должна быть "пациентоцентричность", а не "новые КТ или УЗИ", считает главврач Коммунарки Денис Проценко.
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"Уверен, что нам в настоящее время нужна разработка нового стандартна первичной медицинской помощи, что, кстати, как пример, реализовано в Москве. Что важно в этом стандарте - не новые КТ, не новые УЗИ, главное требование нового стандарта, я уверен, что должны поменяться сами наши доктора и понятие "пациетоцентричности" должно быть в основе этой системе. Когда все процессы крутятся не вокруг амбулаторной карты, процессов, консилиумов, а вокруг пациента, создавая ему комфортное и эффективное оказание помощи ", - сказал Проценко в ходе стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение – приоритет Народной программы" на площадке "Единой России"
Главврач подчеркнул, что по его словам, в 21 веке совершенствование системы здравоохранения невозможно без "цифровых, понятных прозрачных" медицинских информационных систем: "речь не только об электронных медкартах - это создание клинических путей с особенностями регионов", подчеркнул Проценко.
 
Денис ПроценкоКоммунарка (Москва)Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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