Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/litva-1743273779.html
В Литве за сутки задержали самое большое число мигрантов из Белоруссии
В Литве за сутки задержали самое большое число мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 28.07.2021
В Литве за сутки задержали самое большое число мигрантов из Белоруссии
В Литве за сутки задержали 171 мигранта из Белоруссии, это самое большое число нелегалов, задержанных за сутки с начала года, передает в среду Sputnik Литва. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:15
2021-07-28T14:15
мигранты
здоровье - общество
александр лукашенко
минск
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740899301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_551bf157640b4bae833d69d5ca77a3ac.jpg
ВИЛЬНЮС, 28 июл - РИА Новости. В Литве за сутки задержали 171 мигранта из Белоруссии, это самое большое число нелегалов, задержанных за сутки с начала года, передает в среду Sputnik Литва."За вторник пограничники в Литве задержали 171 мигранта из Белоруссии. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы республики (VSAT). Это самое большое количество нелегалов, задержанных за сутки в нынешнем году", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, в этом году в Литву пытались въехать 3 027 нелегальных мигранта из Белоруссии, что в 37 раз больше, чем за весь прошлый год.По данным Sputnik, до этого времени мигрантов задерживали в основном в границах Друскининкайского самоуправления, но после задержаний во вторник таким местом стал Шальчининкайский район. Иностранцев проверят на COVID-19 и изолируют до тех пор, пока не будут получены результаты. Обстоятельства событий выясняются, ведется следствие.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210727/chp-1743125187.html
https://ria.ru/20210726/bunt-1742982021.html
минск
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740899301_889:716:2666:2048_1920x0_80_0_0_5733923ceaa088e949fa32701bfaa848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мигранты, здоровье - общество, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире
14:15 28.07.2021
 
В Литве за сутки задержали самое большое число мигрантов из Белоруссии

В Литве за сутки задержали самое большое число мигрантов из Белоруссии с начала года

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва
Мигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 28 июл - РИА Новости. В Литве за сутки задержали 171 мигранта из Белоруссии, это самое большое число нелегалов, задержанных за сутки с начала года, передает в среду Sputnik Литва.
"За вторник пограничники в Литве задержали 171 мигранта из Белоруссии. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы республики (VSAT). Это самое большое количество нелегалов, задержанных за сутки в нынешнем году", - говорится в сообщении.
Солдаты литовской армии устанавливают забор из колючей проволоки на границе с Белоруссией в городе Друскининкай - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:16
В Литве выступили против введения режима ЧП на фоне учений Москвы и Минска
Как отмечает агентство, в этом году в Литву пытались въехать 3 027 нелегальных мигранта из Белоруссии, что в 37 раз больше, чем за весь прошлый год.
По данным Sputnik, до этого времени мигрантов задерживали в основном в границах Друскининкайского самоуправления, но после задержаний во вторник таким местом стал Шальчининкайский район. Иностранцев проверят на COVID-19 и изолируют до тех пор, пока не будут получены результаты. Обстоятельства событий выясняются, ведется следствие.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Мигранты в лагере беженцев в городе Пабраде - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
26 июля, 18:15
Задержанные в Литве нелегальные мигранты устроили бунт
 
МигрантыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЛитваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
07:30Эксперт рассказала, когда нанороботы смогут лечить на клеточном уровне
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
Лента новостейМолния