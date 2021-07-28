https://ria.ru/20210728/litva-1743273779.html

В Литве за сутки задержали самое большое число мигрантов из Белоруссии

В Литве за сутки задержали самое большое число мигрантов из Белоруссии - РИА Новости, 28.07.2021

В Литве за сутки задержали самое большое число мигрантов из Белоруссии

В Литве за сутки задержали 171 мигранта из Белоруссии, это самое большое число нелегалов, задержанных за сутки с начала года, передает в среду Sputnik Литва. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:15

2021-07-28T14:15

2021-07-28T14:15

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ВИЛЬНЮС, 28 июл - РИА Новости. В Литве за сутки задержали 171 мигранта из Белоруссии, это самое большое число нелегалов, задержанных за сутки с начала года, передает в среду Sputnik Литва."За вторник пограничники в Литве задержали 171 мигранта из Белоруссии. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы республики (VSAT). Это самое большое количество нелегалов, задержанных за сутки в нынешнем году", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, в этом году в Литву пытались въехать 3 027 нелегальных мигранта из Белоруссии, что в 37 раз больше, чем за весь прошлый год.По данным Sputnik, до этого времени мигрантов задерживали в основном в границах Друскининкайского самоуправления, но после задержаний во вторник таким местом стал Шальчининкайский район. Иностранцев проверят на COVID-19 и изолируют до тех пор, пока не будут получены результаты. Обстоятельства событий выясняются, ведется следствие.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210727/chp-1743125187.html

https://ria.ru/20210726/bunt-1742982021.html

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мигранты, здоровье - общество, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире