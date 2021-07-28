https://ria.ru/20210728/kredit-1743266376.html

Подмосковье сэкономит более 4 млрд рублей за счет нового кредита

Подмосковье сэкономит более 4 млрд рублей за счет нового кредита - РИА Новости, 28.07.2021

Подмосковье сэкономит более 4 млрд рублей за счет нового кредита

Изменения, внесенные в бюджет Московской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в связи с получением федерального кредита и реструктуризацией... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:47

2021-07-28T13:47

2021-07-28T13:47

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Изменения, внесенные в бюджет Московской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в связи с получением федерального кредита и реструктуризацией предыдущего заимствования, позволят региону сэкономить более 4 миллиардов рублей, сообщили в министерстве экономики и финансов Подмосковья.Часть изменений обусловлена реструктуризацией бюджетного кредита, предоставленного Подмосковью в 2020 году, в размере 34,2 млрд рублей в соответствии с нормами постановления правительства РФ от 28 июня этого года, отметили в ведомстве."Предмет (принятого регионального – ред.) законопроекта предусматривает внесение изменений в программу заимствований и соответственно параметры государственного долга. Поводом для этого послужило выделение средств федерального бюджета бюджетных кредитов для бюджета Московской области. 34 миллиарда рублей - это средства, предоставленные на увеличение параметров долга, и, учитывая дешевизну федеральных средств, мы сэкономим более 1,2 миллиарда на период действия кредита", - сказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина в ходе внеочередного заседания Московской областной думы в среду.Министерство экономики и финансов Московской области отмечает, что внесенные в региональным закон изменения также связаны с тем, что Подмосковью постановлением правительства РФ от 15 июля предоставляется кредит из федерального бюджета в размере 62,4 миллиарда рублей на погашение собственных рыночных заимствований и заимствований муниципальных образований. В итоге экономия бюджета Московской области превысит 3 миллиарда рублей, указывает ведомство.Кроме того отмечается, что минфин Подмосковья наделяется полномочием по предоставлению бюджетных кредитов муниципальным образованиям региона из средств федерального бюджетного кредита для погашения рыночных заимствований в объеме не выше 7,8 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. Экономия бюджетов муниципальных образований составит около 1 млрд рублей.

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московская областная дума, московская область (подмосковье)