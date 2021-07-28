https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318248.html
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Попова рассказала о мутациях коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Пока значимых изменений коронавируса, которые бы вызывали более тяжелое течение болезни, нет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:33
2021-07-28T17:33
2021-07-28T17:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российское общество "знание"
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:81:2000:1206_1920x0_80_0_0_26b4ab981f5c365a05991bc39dbfd50a.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пока значимых изменений коронавируса, которые бы вызывали более тяжелое течение болезни, нет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока таких изменений в этом вирусе нет, которые ведут к его патогенности, то есть он будет более тяжелое течение вызывать. Пока этого нет ни для какого из вариантов... Главное - чтобы с каждой следующей (мутацией) не был опаснее для нас", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571771744_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ee4265821bcfbb503d8827db5584d7ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российское общество "знание", коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова: изменений коронавируса, вызывающих более тяжелое течение болезни, нет