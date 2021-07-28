https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318248.html

Попова рассказала о мутациях коронавируса

Попова рассказала о мутациях коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021

Попова рассказала о мутациях коронавируса

Пока значимых изменений коронавируса, которые бы вызывали более тяжелое течение болезни, нет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:33

2021-07-28T17:33

2021-07-28T17:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российское общество "знание"

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пока значимых изменений коронавируса, которые бы вызывали более тяжелое течение болезни, нет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока таких изменений в этом вирусе нет, которые ведут к его патогенности, то есть он будет более тяжелое течение вызывать. Пока этого нет ни для какого из вариантов... Главное - чтобы с каждой следующей (мутацией) не был опаснее для нас", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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