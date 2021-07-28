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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743318248.html
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Попова рассказала о мутациях коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Пока значимых изменений коронавируса, которые бы вызывали более тяжелое течение болезни, нет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:33
2021-07-28T17:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российское общество "знание"
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пока значимых изменений коронавируса, которые бы вызывали более тяжелое течение болезни, нет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока таких изменений в этом вирусе нет, которые ведут к его патогенности, то есть он будет более тяжелое течение вызывать. Пока этого нет ни для какого из вариантов... Главное - чтобы с каждой следующей (мутацией) не был опаснее для нас", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российское общество "знание", коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
17:33 28.07.2021
 
Попова рассказала о мутациях коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова: изменений коронавируса, вызывающих более тяжелое течение болезни, нет

© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Depositphotos / Ugreen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пока значимых изменений коронавируса, которые бы вызывали более тяжелое течение болезни, нет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока таких изменений в этом вирусе нет, которые ведут к его патогенности, то есть он будет более тяжелое течение вызывать. Пока этого нет ни для какого из вариантов... Главное - чтобы с каждой следующей (мутацией) не был опаснее для нас", - рассказала Попова, выступая в российском обществе "Знание".
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российское общество "Знание"КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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