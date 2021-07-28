https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743316907.html
Коронавирус стал активно мутировать в последние полгода, заявила Попова
Коронавирус стал активно мутировать в последние полгода, заявила Попова - РИА Новости, 28.07.2021
Коронавирус стал активно мутировать в последние полгода, заявила Попова
Коронавирус активно мутирует в последние шесть месяцев и стал более изменчив, чем год назад, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Российского... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:26
2021-07-28T17:26
2021-07-28T19:26
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
российское общество "знание"
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Коронавирус активно мутирует в последние шесть месяцев и стал более изменчив, чем год назад, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Российского общества "Знание".При этом Попова подчеркнула, что пока значимых изменений в инфекции, которые бы вызывали более тяжелое течение болезни, нет."Главное, чтобы с каждой следующей (мутацией. — Прим. ред.) не был опаснее для нас", — сказала она.Глава ведомства также отметила, что при штамме дельта инкубационный период несколько сократился, но максимальный остался прежним — 14 дней.Ранее Попова рассказала, что варианты коронавируса вызывают беспокойство. Чтобы снизить частоту мутаций при достаточно интенсивном распространении, по ее словам, нужно соблюдать все требования по сокращению контактов, меры санитарной безопасности и максимально вакцинироваться.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Гражданам доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742310139.html
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:26 28.07.2021 (обновлено: 19:26 28.07.2021)
Коронавирус стал активно мутировать в последние полгода, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: коронавирус стал активно мутировать в последние полгода