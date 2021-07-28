https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743316907.html

Коронавирус стал активно мутировать в последние полгода, заявила Попова

Коронавирус стал активно мутировать в последние полгода, заявила Попова - РИА Новости, 28.07.2021

Коронавирус стал активно мутировать в последние полгода, заявила Попова

Коронавирус активно мутирует в последние шесть месяцев и стал более изменчив, чем год назад, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Российского... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:26

2021-07-28T17:26

2021-07-28T19:26

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

российское общество "знание"

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Коронавирус активно мутирует в последние шесть месяцев и стал более изменчив, чем год назад, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Российского общества "Знание".При этом Попова подчеркнула, что пока значимых изменений в инфекции, которые бы вызывали более тяжелое течение болезни, нет."Главное, чтобы с каждой следующей (мутацией. — Прим. ред.) не был опаснее для нас", — сказала она.Глава ведомства также отметила, что при штамме дельта инкубационный период несколько сократился, но максимальный остался прежним — 14 дней.Ранее Попова рассказала, что варианты коронавируса вызывают беспокойство. Чтобы снизить частоту мутаций при достаточно интенсивном распространении, по ее словам, нужно соблюдать все требования по сокращению контактов, меры санитарной безопасности и максимально вакцинироваться.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Гражданам доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742310139.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российское общество "знание", анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)