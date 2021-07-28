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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743303225.html
В правительстве Франции заявили о четвертой волне эпидемии коронавируса
В правительстве Франции заявили о четвертой волне эпидемии коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021
В правительстве Франции заявили о четвертой волне эпидемии коронавируса
Санитарная ситуация во Франции продолжает ухудшаться, ежедневный прирост заболевших коронавирусом составляет более 19 тысяч, заявил официальный представитель... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:26
2021-07-28T16:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франция
в мире
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ПАРИЖ, 28 июл – РИА Новости. Санитарная ситуация во Франции продолжает ухудшаться, ежедневный прирост заболевших коронавирусом составляет более 19 тысяч, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь."Мы обсудили на совете министров санитарную ситуацию, которая продолжает ухудшаться и которая вызывает беспокойство", - сказал Атталь на брифинге в среду.Он отметил, что за прошлые сутки было выявлено около 27 тысяч новых случаев заболеваний COVID-19. По его словам, четвертая волна эпидемии коронавируса затрагивает всю территорию Франции."Мы ожидаем, что с 9 августа начнет действовать расширенный санитарный пропуск", - сообщил Атталь на брифинге в среду.Он подчеркнул, что этот санитарный пропуск "поможет спасти много жизней".С момента начала эпидемии число заболевших COVID-19 составляет более 6 миллионов, скончались более 111 тысяч человек.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.
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коронавирус covid-19, франция, в мире
16:26 28.07.2021 (обновлено: 16:51 28.07.2021)
 
В правительстве Франции заявили о четвертой волне эпидемии коронавируса

Представитель правительства Габриэль Атталь: во Франции за сутки выявили 27 тысяч случаев COVID-19

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 июл – РИА Новости. Санитарная ситуация во Франции продолжает ухудшаться, ежедневный прирост заболевших коронавирусом составляет более 19 тысяч, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь.
"Мы обсудили на совете министров санитарную ситуацию, которая продолжает ухудшаться и которая вызывает беспокойство", - сказал Атталь на брифинге в среду.
Он отметил, что за прошлые сутки было выявлено около 27 тысяч новых случаев заболеваний COVID-19.
"Ежедневно в среднем фиксируется более 19 тысяч заболевших, то есть на 97% больше, чем неделю назад", - подчеркнул представитель французского правительства.
По его словам, четвертая волна эпидемии коронавируса затрагивает всю территорию Франции.
"Мы ожидаем, что с 9 августа начнет действовать расширенный санитарный пропуск", - сообщил Атталь на брифинге в среду.
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Он подчеркнул, что этот санитарный пропуск "поможет спасти много жизней".
С момента начала эпидемии число заболевших COVID-19 составляет более 6 миллионов, скончались более 111 тысяч человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В частности, он заявил о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава французской республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, в воскресенье он был принят французским парламентом.
 
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