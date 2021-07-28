https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743252178.html

Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Новая версия методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции уже фактически готова, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T12:34

2021-07-28T12:34

2021-07-28T13:31

распространение коронавируса

виктор фисенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новая версия методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции уже фактически готова, заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.По его словам, это будет 12-я редакция. Других подробностей он не привел.Предыдущую версию опубликовали в мае этого года.Ранее заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов сообщал РИА Новости, что временные методические рекомендации разработаны для информационной поддержки тех, кто оказывает помощь пациентам с COVID-19.Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует опыт других стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения. Кроме того, она обобщает российские методики диагностики, лечения и профилактики коронавируса.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор фисенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество