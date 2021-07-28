https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743252178.html
Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Новая версия методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции уже фактически готова, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:34
2021-07-28T12:34
2021-07-28T13:31
распространение коронавируса
виктор фисенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657796_0:46:2987:1726_1920x0_80_0_0_7fe5c51445970d23d5606e7c44665ea8.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новая версия методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции уже фактически готова, заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.По его словам, это будет 12-я редакция. Других подробностей он не привел.Предыдущую версию опубликовали в мае этого года.Ранее заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов сообщал РИА Новости, что временные методические рекомендации разработаны для информационной поддержки тех, кто оказывает помощь пациентам с COVID-19.Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует опыт других стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения. Кроме того, она обобщает российские методики диагностики, лечения и профилактики коронавируса.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657796_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_1757bbf361e2a1da7edc068a84a27bfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор фисенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
12:34 28.07.2021 (обновлено: 13:31 28.07.2021)
Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Первый замглавы Минздрава: новая версия рекомендаций по лечению COVID-19 уже фактически готова