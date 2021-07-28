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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743252178.html
Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Новая версия методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции уже фактически готова, заявил первый заместитель министра... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T12:34
2021-07-28T13:31
распространение коронавируса
виктор фисенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новая версия методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции уже фактически готова, заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.По его словам, это будет 12-я редакция. Других подробностей он не привел.Предыдущую версию опубликовали в мае этого года.Ранее заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов сообщал РИА Новости, что временные методические рекомендации разработаны для информационной поддержки тех, кто оказывает помощь пациентам с COVID-19.Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует опыт других стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения. Кроме того, она обобщает российские методики диагностики, лечения и профилактики коронавируса.
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виктор фисенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
12:34 28.07.2021 (обновлено: 13:31 28.07.2021)
 
Минздрав анонсировал новую версию рекомендаций по лечению COVID-19

Первый замглавы Минздрава: новая версия рекомендаций по лечению COVID-19 уже фактически готова

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Новая версия методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции уже фактически готова, заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
По его словам, это будет 12-я редакция. Других подробностей он не привел.
Предыдущую версию опубликовали в мае этого года.
Ранее заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов сообщал РИА Новости, что временные методические рекомендации разработаны для информационной поддержки тех, кто оказывает помощь пациентам с COVID-19.
Рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований, анализирует опыт других стран и ведущих международных организаций в области здравоохранения. Кроме того, она обобщает российские методики диагностики, лечения и профилактики коронавируса.
 
Распространение коронавирусаВиктор ФисенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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