https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743241257.html

В Москве за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19

Порядка 1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 530 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:44

2021-07-28T11:44

2021-07-28T11:44

распространение коронавируса

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 530 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1000 человек. На ИВЛ находятся 530 человек", - сообщили в оперштабе.Кроме того, в городе выздоровел ещё 5131 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 346 237. В столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210727/glaza-1743064864.html

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