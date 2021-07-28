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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743241257.html
В Москве за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19
Порядка 1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 530 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:44
2021-07-28T11:44
распространение коронавируса
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 530 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1000 человек. На ИВЛ находятся 530 человек", - сообщили в оперштабе.Кроме того, в городе выздоровел ещё 5131 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 346 237. В столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
11:44 28.07.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали тысячу пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 530 человек

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Порядка 1 тысячи человек госпитализированы с коронавирусом в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 530 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В Москве выявлено 2445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1000 человек. На ИВЛ находятся 530 человек", - сообщили в оперштабе.
Кроме того, в городе выздоровел ещё 5131 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 346 237. В столице скончались 93 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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