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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Москве - 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:34

2021-07-28T11:34

2021-07-28T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

кировская область

республика алтай

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Москве - 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,16%, 2. Республика Татарстан - 0,21%, 3. Республика Алтай, Кировская область - 0,24%", - говорится в сообщении.

россия

москва

кировская область

республика алтай

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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