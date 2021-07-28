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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Москве - 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:34
2021-07-28T11:34
2021-07-28T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
кировская область
республика алтай
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован за сутки в Москве - 0,16%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,16%, 2. Республика Татарстан - 0,21%, 3. Республика Алтай, Кировская область - 0,24%", - говорится в сообщении.
россия
москва
кировская область
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: в Москве зафиксирован наименьший темп прироста заболеваемости COVID-19 за сутки