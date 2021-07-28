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В России выявили 22 420 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 22 420 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.07.2021

В России выявили 22 420 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 22 420 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T11:31

2021-07-28T11:31

2021-07-28T12:07

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общество

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 420 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 032 заразившихся. Темп прироста по-прежнему снижается — с 0,37 до 0,36 процента. Умерли 798 человек, выписались после лечения — 20 579.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2445, это минимум с 26 мая (накануне было 2623). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1918 случаев, в Подмосковье — 1449, в Нижегородской области — 544, в Свердловской — 495, в Красноярском крае — 491, в Воронежской области — 477, в Пермском крае — 437, в Иркутской и Ростовской области — по 395, в Крыму — 379.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — девять, а на Чукотке их 17.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 195 232 человека, из них 156 178 умерли, 5 547 529 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 194,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 195,3 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

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