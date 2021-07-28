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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743237101.html
В России выявили 22 420 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 420 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.07.2021
В России выявили 22 420 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 22 420 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T11:31
2021-07-28T12:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
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общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 420 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 23 032 заразившихся. Темп прироста по-прежнему снижается — с 0,37 до 0,36 процента. Умерли 798 человек, выписались после лечения — 20 579.Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2445, это минимум с 26 мая (накануне было 2623). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1918 случаев, в Подмосковье — 1449, в Нижегородской области — 544, в Свердловской — 495, в Красноярском крае — 491, в Воронежской области — 477, в Пермском крае — 437, в Иркутской и Ростовской области — по 395, в Крыму — 379.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — девять, а на Чукотке их 17.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 195 232 человека, из них 156 178 умерли, 5 547 529 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 194,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 195,3 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество
11:31 28.07.2021 (обновлено: 12:07 28.07.2021)
 
В России выявили 22 420 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 22 420 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 22 420 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 23 032 заразившихся. Темп прироста по-прежнему снижается — с 0,37 до 0,36 процента. Умерли 798 человек, выписались после лечения — 20 579.
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Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2445, это минимум с 26 мая (накануне было 2623). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1918 случаев, в Подмосковье — 1449, в Нижегородской области — 544, в Свердловской — 495, в Красноярском крае — 491, в Воронежской области — 477, в Пермском крае — 437, в Иркутской и Ростовской области — по 395, в Крыму — 379.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — девять, а на Чукотке их 17.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 195 232 человека, из них 156 178 умерли, 5 547 529 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 194,6 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 195,3 миллиона. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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