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В Киеве умер первый пациент с "дельта"-штаммом коронавируса, сообщили СМИ
В Киеве умер первый пациент с "дельта"-штаммом коронавируса, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2021
В Киеве умер первый пациент с "дельта"-штаммом коронавируса, сообщили СМИ
Первый пациент, у которого обнаружили "индийский" штамм коронавируса "дельта", умер в Киеве, сообщает сайт телеканала "Киев" со ссылкой на директора... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T08:59
2021-07-28T08:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Первый пациент, у которого обнаружили "индийский" штамм коронавируса "дельта", умер в Киеве, сообщает сайт телеканала "Киев" со ссылкой на директора Александровской больницы Людмилу Антоненко."Четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм коронавируса "дельта", недавно вернулись из России. Один из них уже умер", - говорится в сообщении.Опасный штамм коронавируса "дельта" подтвердили лабораторно.Антоненко прогнозирует резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве в связи с проведением крестного хода, потому что на нем было очень много верующих, в том числе, из России.По данным Минздрава, по состоянию на утро среды на Украине за все время пандемии заболели 2 250 061 человек, выздоровели 2 185 339, летальных исходов - 52 891.
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коронавирус covid-19, киев, украина, в мире
08:59 28.07.2021
 
В Киеве умер первый пациент с "дельта"-штаммом коронавируса, сообщили СМИ

Телеканал "Киев": в Александровской больнице умер один из шести пациентов с "дельта"-штаммом

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Первый пациент, у которого обнаружили "индийский" штамм коронавируса "дельта", умер в Киеве, сообщает сайт телеканала "Киев" со ссылкой на директора Александровской больницы Людмилу Антоненко.
"Четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм коронавируса "дельта", недавно вернулись из России. Один из них уже умер", - говорится в сообщении.
Опасный штамм коронавируса "дельта" подтвердили лабораторно.
Антоненко прогнозирует резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве в связи с проведением крестного хода, потому что на нем было очень много верующих, в том числе, из России.
По данным Минздрава, по состоянию на утро среды на Украине за все время пандемии заболели 2 250 061 человек, выздоровели 2 185 339, летальных исходов - 52 891.
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