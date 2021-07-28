https://ria.ru/20210728/koronavirus-1743207897.html

В Киеве умер первый пациент с "дельта"-штаммом коронавируса, сообщили СМИ

В Киеве умер первый пациент с "дельта"-штаммом коронавируса, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.07.2021

В Киеве умер первый пациент с "дельта"-штаммом коронавируса, сообщили СМИ

Первый пациент, у которого обнаружили "индийский" штамм коронавируса "дельта", умер в Киеве, сообщает сайт телеканала "Киев" со ссылкой на директора... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T08:59

2021-07-28T08:59

2021-07-28T08:59

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КИЕВ, 28 июл - РИА Новости. Первый пациент, у которого обнаружили "индийский" штамм коронавируса "дельта", умер в Киеве, сообщает сайт телеканала "Киев" со ссылкой на директора Александровской больницы Людмилу Антоненко."Четверо из шести пациентов Александровской больницы в Киеве, у которых обнаружили штамм коронавируса "дельта", недавно вернулись из России. Один из них уже умер", - говорится в сообщении.Опасный штамм коронавируса "дельта" подтвердили лабораторно.Антоненко прогнозирует резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве в связи с проведением крестного хода, потому что на нем было очень много верующих, в том числе, из России.По данным Минздрава, по состоянию на утро среды на Украине за все время пандемии заболели 2 250 061 человек, выздоровели 2 185 339, летальных исходов - 52 891.

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киев

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коронавирус covid-19, киев, украина, в мире