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Юрист рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит
Юрист рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит - РИА Новости, 28.07.2021
Юрист рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит
По копии паспорта ни один банк, думающий о совей репутации и о возврате займа, не оформит кредит. Но мошенники могут использовать копию паспорта в своих схемах, РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T01:15
2021-07-28T01:15
анатолий миронов (адвокат)
россия
мошенничество
кредит
паспорт
общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По копии паспорта ни один банк, думающий о совей репутации и о возврате займа, не оформит кредит. Но мошенники могут использовать копию паспорта в своих схемах, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Самая распространенная — это изготовление поддельного паспорта на имя гражданина по копии подлинного.По его словам, с полученным дубликатом злоумышленники могут обратиться в банк, но "никак не с ксерокопией паспорта".Ксерокопию паспорта также преступники могут принести в офис мобильного оператора, чтобы получить новую сим-карту, с помощью которой, используя паспортные данные, уже по телефону попытаться получить деньги и оформить кредит на чужое имя.
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анатолий миронов (адвокат), россия, мошенничество, кредит, паспорт, общество
01:15 28.07.2021
 
Юрист рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит

Юрист Миронов рассказал, как мошенники могут взять кредит по копии паспорта россиянина

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОбъявление о кредитах
Объявление о кредитах - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По копии паспорта ни один банк, думающий о совей репутации и о возврате займа, не оформит кредит. Но мошенники могут использовать копию паспорта в своих схемах, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Самая распространенная — это изготовление поддельного паспорта на имя гражданина по копии подлинного.
"Если речь идет о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с "оригиналом"", — разъясняет эксперт.
По его словам, с полученным дубликатом злоумышленники могут обратиться в банк, но "никак не с ксерокопией паспорта".
Ксерокопию паспорта также преступники могут принести в офис мобильного оператора, чтобы получить новую сим-карту, с помощью которой, используя паспортные данные, уже по телефону попытаться получить деньги и оформить кредит на чужое имя.
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
Вчера, 03:14
Россиян предупредили о новом способе кражи денег
 
Анатолий Миронов (адвокат)РоссияМошенничествоКредитПаспортОбщество
 
 
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