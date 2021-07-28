https://ria.ru/20210728/kopiya-1743186254.html

Юрист рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит

Юрист рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит - РИА Новости, 28.07.2021

Юрист рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит

По копии паспорта ни один банк, думающий о совей репутации и о возврате займа, не оформит кредит. Но мошенники могут использовать копию паспорта в своих схемах, РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T01:15

2021-07-28T01:15

2021-07-28T01:15

анатолий миронов (адвокат)

россия

мошенничество

кредит

паспорт

общество

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По копии паспорта ни один банк, думающий о совей репутации и о возврате займа, не оформит кредит. Но мошенники могут использовать копию паспорта в своих схемах, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Самая распространенная — это изготовление поддельного паспорта на имя гражданина по копии подлинного.По его словам, с полученным дубликатом злоумышленники могут обратиться в банк, но "никак не с ксерокопией паспорта".Ксерокопию паспорта также преступники могут принести в офис мобильного оператора, чтобы получить новую сим-карту, с помощью которой, используя паспортные данные, уже по телефону попытаться получить деньги и оформить кредит на чужое имя.

https://ria.ru/20210727/moshenniki-1743022281.html

россия

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2021

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анатолий миронов (адвокат), россия, мошенничество, кредит, паспорт, общество