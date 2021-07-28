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В Парагвае обнаружили рекордную партию кокаина
В Парагвае обнаружили рекордную партию кокаина - РИА Новости, 28.07.2021
В Парагвае обнаружили рекордную партию кокаина
Новая рекордная партия кокаина, готовившаяся для отправки на экспорт, найдена в Парагвае, сообщила национальная полиция. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T16:18
2021-07-28T16:18
парагвай
израиль
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Новая рекордная партия кокаина, готовившаяся для отправки на экспорт, найдена в Парагвае, сообщила национальная полиция."Мегаоперация – 3 416 килограмм кокаина внутри различных пакетов с сахаром, готовые к экспорту, были изъяты сотрудниками национальной полиции", - говорится в заявлении ведомства.Наркотики были найдены на одном из складов столичного района.В октябре прошлого года власти Парагвая нашли 2,9 тонны кокаина, предназначавшегося для поставки в Израиль.
https://ria.ru/20210726/kokain-1742922246.html
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парагвай, израиль, в мире
16:18 28.07.2021
 
В Парагвае обнаружили рекордную партию кокаина

В Парагвае обнаружили рекордную партию кокаина, готовившуюся для отправки на экспорт

© Фото : Fiscalía EcuadorСотрудники прокуратуры и полиции Эквадора во время изъятия двух с половиной тонн кокаина в провинции Манаби. 29 ноября 2018
Сотрудники прокуратуры и полиции Эквадора во время изъятия двух с половиной тонн кокаина в провинции Манаби. 29 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Fiscalía Ecuador
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Новая рекордная партия кокаина, готовившаяся для отправки на экспорт, найдена в Парагвае, сообщила национальная полиция.
"Мегаоперация – 3 416 килограмм кокаина внутри различных пакетов с сахаром, готовые к экспорту, были изъяты сотрудниками национальной полиции", - говорится в заявлении ведомства.
Остров в форме знака доллара - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 14:17
В Атлантическом океане на яхте обнаружили тонну кокаина
Наркотики были найдены на одном из складов столичного района.
В октябре прошлого года власти Парагвая нашли 2,9 тонны кокаина, предназначавшегося для поставки в Израиль.
 
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