https://ria.ru/20210728/kokain-1743300479.html

В Парагвае обнаружили рекордную партию кокаина

В Парагвае обнаружили рекордную партию кокаина - РИА Новости, 28.07.2021

В Парагвае обнаружили рекордную партию кокаина

Новая рекордная партия кокаина, готовившаяся для отправки на экспорт, найдена в Парагвае, сообщила национальная полиция. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T16:18

2021-07-28T16:18

2021-07-28T16:18

парагвай

израиль

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл – РИА Новости. Новая рекордная партия кокаина, готовившаяся для отправки на экспорт, найдена в Парагвае, сообщила национальная полиция."Мегаоперация – 3 416 килограмм кокаина внутри различных пакетов с сахаром, готовые к экспорту, были изъяты сотрудниками национальной полиции", - говорится в заявлении ведомства.Наркотики были найдены на одном из складов столичного района.В октябре прошлого года власти Парагвая нашли 2,9 тонны кокаина, предназначавшегося для поставки в Израиль.

https://ria.ru/20210726/kokain-1742922246.html

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парагвай, израиль, в мире