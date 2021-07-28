https://ria.ru/20210728/kiberbezopasnost-1743336520.html

Рябков раскрыл детали переговоров России и США в Женеве

Рябков раскрыл детали переговоров России и США в Женеве - РИА Новости, 28.07.2021

Рябков раскрыл детали переговоров России и США в Женеве

Россия и США обсудили в Женеве вопросы, связанные с кибербезопасностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T19:18

2021-07-28T19:18

2021-07-28T21:14

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кибербезопасность

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ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и США обсудили в Женеве вопросы, связанные с кибербезопасностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации."Тема цифровых технологий и безопасности в сфере ИКТ на нашей сегодняшней встрече обсуждалась. Это не значит, что мы именно в этом формате будем продолжать этим заниматься. Хотя мы исходим из того, что эти технологии и возможности в данной сфере могут оказывать воздействие на стратегическую стабильность", - сказал он.По его словам, пока речи о каких-либо договоренностях обязывающего характера в этой сфере говорить нельзя.Рябков подчеркнул, что у России появляется все больше понимания того, что "вопросы информационной безопасности, в разных ее преломлениях, начиная от применения соответствующих вредоносных программ в преступных целях и заканчивая воздействием из интернета на объекты критической инфраструктуры, требуют углубленного профессионального обсуждения на двусторонней основе, и такой диалог запущен, и уже идет".Россия рассчитывает, что диалог с США по кибербезопасности станет регулярным, если будет обсуждаться широкая повестка дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров в Женеве.Рябков подчеркнул, что России в ходе диалога по кибербезопасности важно обсуждать, в частности, вопросы попыток использования интернета для воздействия на системы управления вооружением."Это не тоже самое, что стратегическая стабильность. Это можно условно свести к попыткам использования интернет технологий, например, для воздействия на беспилотники, вне контроля тех людей, которые ими управляют", - добавил замминистра.Рябков подчеркнул, что на сегодняшний момент у РФ и США состоялись уже "три формальных раунда и один просто контакт".США на переговорах по кибербезопасности стараются выделить только проблему вымогательств, игнорируя озабоченности России в этой сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам консультаций в Женеве."Мы хотим, чтобы американцы поняли, что нам нужна реакция на наши обращения по разного рода ситуациям, в том числе, когда осуществляется вредоносное воздействие на наци инфраструктуры, на наших юридических лиц из американской юрисдикции, нам нужна осмысленная, предметная, профессиональная реакция американской стороны на эти наши обращения, с чем дела обстоят неблагополучно", - добавил он.США, если бы действительно хотели разобраться с вопросом киберпреступлений и интернет-вымогателей, могли бы использовать двусторонний договор с РФ о взаимной правовой помощи 1999 года, и при этом принципиальная позиция Москвы заключается в том, что Россия не выдает своих граждан, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не выдаем граждан Российской Федерации. Это очевидная, принципиальная позиция, которой мы придерживаемся. Что касается выдачи граждан других стран, с США такой договоренности нет; такой практики, разумеется, тоже нет. Нам бы разобраться с возвращением наших граждан, которые отбывают наказания по неправосудным приговорам", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, возможно ли заключение с США договора о выдаче киберпреступников, которые действуют с территории обеих стран."Я не хочу создавать ложного впечатления, что вопрос вымогательства, о чем многие американские представители в последнее время говорят достаточно безапелляционно, настолько однозначен. Если бы США хотели добиться прояснения этой картины и в целом были бы готовы работать на взаимоуважительной, конструктивной основе, они использовали бы договор о взаимной правовой помощи 1999 года", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что "нужны нормальные запросы и нормальная форма обработки такой информации, а не вброс в СМИ с последующим всплеском внимания, количество лайков и ретвитов зашкаливает, эффект достигнут, но это не работа". "Это непрофессиональный подход к делу. Если у нас получится все это дело обустроить на здравой понятной и профессиональной основе и какие-то рамки этому задать, тогда, наверное, будут результаты, которые нужны всем. Мы не хотим, чтобы интернет использовался преступниками, статистика во всем мире киберпреступлений удручающая. Этим надо заниматься, но самое главное, что для этого есть уже основа", - пояснил замминистра.

https://ria.ru/20210727/konventsiya-1743130628.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/kiberbezopasnost-1740344280.html

https://ria.ru/20210709/kiberbezopasnost-1740689342.html

https://ria.ru/20210728/bayden-1743297967.html

https://ria.ru/20210714/peskov-1741223823.html

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россия, кибербезопасность, сергей рябков, женева (город), сша