Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210728/kiberbezopasnost-1743336520.html
Рябков раскрыл детали переговоров России и США в Женеве
Рябков раскрыл детали переговоров России и США в Женеве - РИА Новости, 28.07.2021
Рябков раскрыл детали переговоров России и США в Женеве
Россия и США обсудили в Женеве вопросы, связанные с кибербезопасностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T19:18
2021-07-28T21:14
россия
кибербезопасность
сергей рябков
женева (город)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4dff02a32475c7ef7a8c62a6a10f68b8.jpg
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и США обсудили в Женеве вопросы, связанные с кибербезопасностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров.В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации."Тема цифровых технологий и безопасности в сфере ИКТ на нашей сегодняшней встрече обсуждалась. Это не значит, что мы именно в этом формате будем продолжать этим заниматься. Хотя мы исходим из того, что эти технологии и возможности в данной сфере могут оказывать воздействие на стратегическую стабильность", - сказал он.По его словам, пока речи о каких-либо договоренностях обязывающего характера в этой сфере говорить нельзя.Рябков подчеркнул, что у России появляется все больше понимания того, что "вопросы информационной безопасности, в разных ее преломлениях, начиная от применения соответствующих вредоносных программ в преступных целях и заканчивая воздействием из интернета на объекты критической инфраструктуры, требуют углубленного профессионального обсуждения на двусторонней основе, и такой диалог запущен, и уже идет".Россия рассчитывает, что диалог с США по кибербезопасности станет регулярным, если будет обсуждаться широкая повестка дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров в Женеве.Рябков подчеркнул, что России в ходе диалога по кибербезопасности важно обсуждать, в частности, вопросы попыток использования интернета для воздействия на системы управления вооружением."Это не тоже самое, что стратегическая стабильность. Это можно условно свести к попыткам использования интернет технологий, например, для воздействия на беспилотники, вне контроля тех людей, которые ими управляют", - добавил замминистра.Рябков подчеркнул, что на сегодняшний момент у РФ и США состоялись уже "три формальных раунда и один просто контакт".США на переговорах по кибербезопасности стараются выделить только проблему вымогательств, игнорируя озабоченности России в этой сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам консультаций в Женеве."Мы хотим, чтобы американцы поняли, что нам нужна реакция на наши обращения по разного рода ситуациям, в том числе, когда осуществляется вредоносное воздействие на наци инфраструктуры, на наших юридических лиц из американской юрисдикции, нам нужна осмысленная, предметная, профессиональная реакция американской стороны на эти наши обращения, с чем дела обстоят неблагополучно", - добавил он.США, если бы действительно хотели разобраться с вопросом киберпреступлений и интернет-вымогателей, могли бы использовать двусторонний договор с РФ о взаимной правовой помощи 1999 года, и при этом принципиальная позиция Москвы заключается в том, что Россия не выдает своих граждан, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы не выдаем граждан Российской Федерации. Это очевидная, принципиальная позиция, которой мы придерживаемся. Что касается выдачи граждан других стран, с США такой договоренности нет; такой практики, разумеется, тоже нет. Нам бы разобраться с возвращением наших граждан, которые отбывают наказания по неправосудным приговорам", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, возможно ли заключение с США договора о выдаче киберпреступников, которые действуют с территории обеих стран."Я не хочу создавать ложного впечатления, что вопрос вымогательства, о чем многие американские представители в последнее время говорят достаточно безапелляционно, настолько однозначен. Если бы США хотели добиться прояснения этой картины и в целом были бы готовы работать на взаимоуважительной, конструктивной основе, они использовали бы договор о взаимной правовой помощи 1999 года", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что "нужны нормальные запросы и нормальная форма обработки такой информации, а не вброс в СМИ с последующим всплеском внимания, количество лайков и ретвитов зашкаливает, эффект достигнут, но это не работа". "Это непрофессиональный подход к делу. Если у нас получится все это дело обустроить на здравой понятной и профессиональной основе и какие-то рамки этому задать, тогда, наверное, будут результаты, которые нужны всем. Мы не хотим, чтобы интернет использовался преступниками, статистика во всем мире киберпреступлений удручающая. Этим надо заниматься, но самое главное, что для этого есть уже основа", - пояснил замминистра.
https://ria.ru/20210727/konventsiya-1743130628.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/kiberbezopasnost-1740344280.html
https://ria.ru/20210709/kiberbezopasnost-1740689342.html
https://ria.ru/20210728/bayden-1743297967.html
https://ria.ru/20210714/peskov-1741223823.html
россия
женева (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_325e654927d79614eca721350b536a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кибербезопасность, сергей рябков, женева (город), сша
19:18 28.07.2021 (обновлено: 21:14 28.07.2021)
 
Рябков раскрыл детали переговоров России и США в Женеве

Рябков: Россия и США обсуждали в Женеве вопросы, связанные с кибербезопасностью

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и США обсудили в Женеве вопросы, связанные с кибербезопасностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров.
В Женеве 28 июля прошли консультации России и США по стратегической стабильности. Встреча прошла в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Российскую межведомственную делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Стороны договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности, а до этого времени также запланированы неформальные консультации.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 16:35
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
"Тема цифровых технологий и безопасности в сфере ИКТ на нашей сегодняшней встрече обсуждалась. Это не значит, что мы именно в этом формате будем продолжать этим заниматься. Хотя мы исходим из того, что эти технологии и возможности в данной сфере могут оказывать воздействие на стратегическую стабильность", - сказал он.
По его словам, пока речи о каких-либо договоренностях обязывающего характера в этой сфере говорить нельзя.
"У нас нет никакого опыта, который бы мог означать хотя бы примерное понимание, стоит ли, и если стоит, то как, разработать договоренности обязывающего характера в этой сфере в связи с задачей укрепления стратегической стабильности", - отметил он.
Рябков подчеркнул, что у России появляется все больше понимания того, что "вопросы информационной безопасности, в разных ее преломлениях, начиная от применения соответствующих вредоносных программ в преступных целях и заканчивая воздействием из интернета на объекты критической инфраструктуры, требуют углубленного профессионального обсуждения на двусторонней основе, и такой диалог запущен, и уже идет".
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 20:45В мире
Посол: Россия стремится к сотрудничеству с США в сфере кибербезопасности
Россия рассчитывает, что диалог с США по кибербезопасности станет регулярным, если будет обсуждаться широкая повестка дня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров в Женеве.
"Мы хотели бы сделать его регулярным, если будет более широкая повестка дня, а не только нападение каких-то группировок на мясокомбинат с целью получения выкупа за предоставление ключа или снятия программы", - сказал он.
Рябков подчеркнул, что России в ходе диалога по кибербезопасности важно обсуждать, в частности, вопросы попыток использования интернета для воздействия на системы управления вооружением.
"Это не тоже самое, что стратегическая стабильность. Это можно условно свести к попыткам использования интернет технологий, например, для воздействия на беспилотники, вне контроля тех людей, которые ими управляют", - добавил замминистра.
Рябков подчеркнул, что на сегодняшний момент у РФ и США состоялись уже "три формальных раунда и один просто контакт".
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 22:42
Байден заявил о желании продолжить общение с Россией по кибербезопасности
США на переговорах по кибербезопасности стараются выделить только проблему вымогательств, игнорируя озабоченности России в этой сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам консультаций в Женеве.
"США из всего широчайшего набора вопросов, которые нас интересуют и которыми мы хотим заниматься, выхватывают только один аспект. Это вымогательство и преследование тех, кто этим занимается", - сказал Рябков.
"Мы хотим, чтобы американцы поняли, что нам нужна реакция на наши обращения по разного рода ситуациям, в том числе, когда осуществляется вредоносное воздействие на наци инфраструктуры, на наших юридических лиц из американской юрисдикции, нам нужна осмысленная, предметная, профессиональная реакция американской стороны на эти наши обращения, с чем дела обстоят неблагополучно", - добавил он.
Президент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 16:07
Байден подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры
США, если бы действительно хотели разобраться с вопросом киберпреступлений и интернет-вымогателей, могли бы использовать двусторонний договор с РФ о взаимной правовой помощи 1999 года, и при этом принципиальная позиция Москвы заключается в том, что Россия не выдает своих граждан, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не выдаем граждан Российской Федерации. Это очевидная, принципиальная позиция, которой мы придерживаемся. Что касается выдачи граждан других стран, с США такой договоренности нет; такой практики, разумеется, тоже нет. Нам бы разобраться с возвращением наших граждан, которые отбывают наказания по неправосудным приговорам", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, возможно ли заключение с США договора о выдаче киберпреступников, которые действуют с территории обеих стран.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:23
Песков рассказал о взаимодействии с США по борьбе с киберпреступностью
"Я не хочу создавать ложного впечатления, что вопрос вымогательства, о чем многие американские представители в последнее время говорят достаточно безапелляционно, настолько однозначен. Если бы США хотели добиться прояснения этой картины и в целом были бы готовы работать на взаимоуважительной, конструктивной основе, они использовали бы договор о взаимной правовой помощи 1999 года", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что "нужны нормальные запросы и нормальная форма обработки такой информации, а не вброс в СМИ с последующим всплеском внимания, количество лайков и ретвитов зашкаливает, эффект достигнут, но это не работа". "Это непрофессиональный подход к делу. Если у нас получится все это дело обустроить на здравой понятной и профессиональной основе и какие-то рамки этому задать, тогда, наверное, будут результаты, которые нужны всем. Мы не хотим, чтобы интернет использовался преступниками, статистика во всем мире киберпреступлений удручающая. Этим надо заниматься, но самое главное, что для этого есть уже основа", - пояснил замминистра.
 
РоссияКибербезопасностьСергей РябковЖенева (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния