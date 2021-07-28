https://ria.ru/20210728/kiberbezopasnost-1743210507.html

Посол России в США рассказал о предложениях по кибербезопасности

Посол России в США рассказал о предложениях по кибербезопасности - РИА Новости, 28.07.2021

Посол России в США рассказал о предложениях по кибербезопасности

Россия с 2015 года 6 раз предлагала США диалог по кибербезопасности, но ответа пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T09:23

2021-07-28T09:23

2021-07-28T10:02

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия с 2015 года 6 раз предлагала США диалог по кибербезопасности, но ответа пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Начиная с 2015 года американской стороне направлено шесть предложений запустить такое взаимодействие. Среди них: заключить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в киберпространстве; обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); заключить глобальную договоренность о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга и другое", - сказал Антонов.Он напомнил, что президент России Владимир Путин озвучил инициативу о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области информбезопасности."Очевидно, что наши государства в равной степени сталкиваются с вызовами в цифровой среде. Случаи с недавними хакерскими нападениями на систему здравоохранения Воронежской области и американскую информкомпанию "Касея" подтверждают этот факт. Именно поэтому мы последовательно выступаем с инициативой в адрес Вашингтона наладить профильные контакты", - сказал Антонов.Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года - 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать", - сказал Антонов.Ранее президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.Ранее США заявили, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210712/ryabkov-1740966283.html

https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html

https://ria.ru/20210628/kiberbezopasnost-1738847017.html

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вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире