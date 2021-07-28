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Посол России в США рассказал о предложениях по кибербезопасности
Посол России в США рассказал о предложениях по кибербезопасности - РИА Новости, 28.07.2021
Посол России в США рассказал о предложениях по кибербезопасности
Россия с 2015 года 6 раз предлагала США диалог по кибербезопасности, но ответа пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T09:23
2021-07-28T10:02
россия
анатолий антонов
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия с 2015 года 6 раз предлагала США диалог по кибербезопасности, но ответа пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Начиная с 2015 года американской стороне направлено шесть предложений запустить такое взаимодействие. Среди них: заключить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в киберпространстве; обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); заключить глобальную договоренность о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга и другое", - сказал Антонов.Он напомнил, что президент России Владимир Путин озвучил инициативу о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области информбезопасности."Очевидно, что наши государства в равной степени сталкиваются с вызовами в цифровой среде. Случаи с недавними хакерскими нападениями на систему здравоохранения Воронежской области и американскую информкомпанию "Касея" подтверждают этот факт. Именно поэтому мы последовательно выступаем с инициативой в адрес Вашингтона наладить профильные контакты", - сказал Антонов.Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года - 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать", - сказал Антонов.Ранее президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.Ранее США заявили, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210712/ryabkov-1740966283.html
https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
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россия, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире
09:23 28.07.2021 (обновлено: 10:02 28.07.2021)
 
Посол России в США рассказал о предложениях по кибербезопасности

Посол России в США Антонов: Москва с 2015 года шесть раз предлагала США диалог по кибербезопасности

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Россия с 2015 года 6 раз предлагала США диалог по кибербезопасности, но ответа пока нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Начиная с 2015 года американской стороне направлено шесть предложений запустить такое взаимодействие. Среди них: заключить двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в киберпространстве; обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); заключить глобальную договоренность о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга и другое", - сказал Антонов.
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Он напомнил, что президент России Владимир Путин озвучил инициативу о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области информбезопасности.
"Очевидно, что наши государства в равной степени сталкиваются с вызовами в цифровой среде. Случаи с недавними хакерскими нападениями на систему здравоохранения Воронежской области и американскую информкомпанию "Касея" подтверждают этот факт. Именно поэтому мы последовательно выступаем с инициативой в адрес Вашингтона наладить профильные контакты", - сказал Антонов.
Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, в то время как 80 российских запросов остались без ответа, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
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В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности
"Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года - 35. Со своей стороны мы удовлетворили 10 обращений из США в прошлом году и два в текущем. Все это говорит о том, что нашим странам есть над чем работать", - сказал Антонов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.
Ранее США заявили, что за рядом крупных кибервымогательств последнего времени могут стоять российские хакеры, хотя и не российские власти, и призвали Россию предпринять против них действия.
Читайте полный текст интервью >>>
Программирование - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 07:18
В Совбезе рассказали о новых мерах в сфере кибербезопасности
 
РоссияАнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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