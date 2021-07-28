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https://ria.ru/20210728/kiberataki-1743267850.html
В Госдуме раскритиковали заявление Байдена о конфликте из-за кибератак
В Госдуме раскритиковали заявление Байдена о конфликте из-за кибератак - РИА Новости, 28.07.2021
В Госдуме раскритиковали заявление Байдена о конфликте из-за кибератак
Заявление президента США Джо Байдена о военном конфликте из-за "кибератак со стороны России" безответственно и агрессивно, он фактически объявляет о намерении... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:57
2021-07-28T13:58
россия
госдума рф
сергей железняк
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о военном конфликте из-за "кибератак со стороны России" безответственно и агрессивно, он фактически объявляет о намерении развязать войну против стран, которые Вашингтон считает виновными в кибератаках, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ранее президент США Джо Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс посредством "дезинформации", такое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки. Как сообщили журналисты президентского пула, Байден также "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России"."Обвинения во вмешательстве в политические процессы, которые власти США регулярно предъявляют руководству России, не имеют никаких оснований. Заявление президента США о возможности конфликта с применением оружия, который якобы могут спровоцировать кибератаки, звучит крайне агрессивно и безответственно. Глава Белого дома фактически объявляет о намерении развязать войну против стран, которые США объявят виновными в кибератаках", - сказал Железняк.Политик подчеркнул, что Россия, как и США, регулярно подвергается кибератакам, но только Вашингтон создает напряжение и сеет недоверие. "Россия, так же как США и другие страны, постоянно подвергается кибератакам злоумышленников, с которыми необходимо бороться сообща, а не сеять недоверие и создавать напряженность, как любят делать вашингтонские деятели", - сказал депутат.Он добавил, что Россия неоднократно предлагала приложить совместные усилия к решению проблемы по кибербезопасности, об этом шла речь и на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, но для Вашингтона это остается поводом для нападок, "формой борьбы со странами, которые не намерены исполнять роль статистов"."Отсутствие у США готовности к взаимодействию наводит на единственный вывод – Вашингтону не важно разобраться и найти настоящих преступников, главное – создать повод для нападок на тех, кто раздражает и официально назначен противником", - заключил Железняк.
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россия, госдума рф, сергей железняк, джо байден, владимир путин, сша, в мире
13:57 28.07.2021 (обновлено: 13:58 28.07.2021)
 
В Госдуме раскритиковали заявление Байдена о конфликте из-за кибератак

Депутат Госдумы Железняк: заявление Байдена о конфликте из-за кибератак безответственно и агрессивно

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден слушает во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель
Президент США Джо Байден слушает во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заявление президента США Джо Байдена о военном конфликте из-за "кибератак со стороны России" безответственно и агрессивно, он фактически объявляет о намерении развязать войну против стран, которые Вашингтон считает виновными в кибератаках, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее президент США Джо Байден обвинил РФ во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс посредством "дезинформации", такое заявление он сделал после посещения офиса директора национальной разведки. Как сообщили журналисты президентского пула, Байден также "предупредил об угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России".
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"Обвинения во вмешательстве в политические процессы, которые власти США регулярно предъявляют руководству России, не имеют никаких оснований. Заявление президента США о возможности конфликта с применением оружия, который якобы могут спровоцировать кибератаки, звучит крайне агрессивно и безответственно. Глава Белого дома фактически объявляет о намерении развязать войну против стран, которые США объявят виновными в кибератаках", - сказал Железняк.
Политик подчеркнул, что Россия, как и США, регулярно подвергается кибератакам, но только Вашингтон создает напряжение и сеет недоверие. "Россия, так же как США и другие страны, постоянно подвергается кибератакам злоумышленников, с которыми необходимо бороться сообща, а не сеять недоверие и создавать напряженность, как любят делать вашингтонские деятели", - сказал депутат.
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Он добавил, что Россия неоднократно предлагала приложить совместные усилия к решению проблемы по кибербезопасности, об этом шла речь и на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, но для Вашингтона это остается поводом для нападок, "формой борьбы со странами, которые не намерены исполнять роль статистов".
"Отсутствие у США готовности к взаимодействию наводит на единственный вывод – Вашингтону не важно разобраться и найти настоящих преступников, главное – создать повод для нападок на тех, кто раздражает и официально назначен противником", - заключил Железняк.
 
РоссияГосдума РФСергей ЖелезнякДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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