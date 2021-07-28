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При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека - РИА Новости, 28.07.2021
При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в Барнауле, пострадали два человека, сообщается на официальном сайте города. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T06:30
2021-07-28T06:30
2021-07-28T06:33
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
барнаул
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в Барнауле, пострадали два человека, сообщается на официальном сайте города."В многоквартирном доме по улице Молодежная, 37 произошел хлопок бытового газа. Происшествие произошло в подъезде дома №3, квартира №78. Есть двое пострадавших - пожилая женщина и девочка, они госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия выехали службы МЧС, скорой помощи, городское Управление по делам ГОЧС. Также там работают глава Барнаула Вячеслав Франк, замглавы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.
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РИА Новости
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2021-07-28T06:30
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, барнаул, происшествия
06:30 28.07.2021 (обновлено: 06:33 28.07.2021)
При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека
При взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека