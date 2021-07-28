https://ria.ru/20210728/khlopok-1743195464.html

При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека

При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека - РИА Новости, 28.07.2021

При взрыве газа в многоквартирном доме в Барнауле пострадали два человека

Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в Барнауле, пострадали два человека, сообщается на официальном сайте города. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T06:30

2021-07-28T06:30

2021-07-28T06:33

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

барнаул

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в Барнауле, пострадали два человека, сообщается на официальном сайте города."В многоквартирном доме по улице Молодежная, 37 произошел хлопок бытового газа. Происшествие произошло в подъезде дома №3, квартира №78. Есть двое пострадавших - пожилая женщина и девочка, они госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место происшествия выехали службы МЧС, скорой помощи, городское Управление по делам ГОЧС. Также там работают глава Барнаула Вячеслав Франк, замглавы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

россия

москва

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв в гостинице в Геленджике. Кадры очевидцев В одном из отелей Геленджика взорвался газ. По предварительным данным, пострадали четверо, один из них погиб. 2021-07-28T06:30 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, барнаул, происшествия