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Туризм
https://ria.ru/20210728/khakasiya-1743313119.html
В Хакасии ввели новые ограничения для туристов из-за коронавируса
В Хакасии ввели новые ограничения для туристов из-за коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021
В Хакасии ввели новые ограничения для туристов из-за коронавируса
Туристы в Хакасии, за исключением переболевших коронавирусом не менее полугода назад, смогут заселяться в отели только при наличии ПЦР-тестов или сертификата о... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T17:39
2021-07-28T17:41
абакан
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
коронавирус covid-19
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туристы
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КРАСНОЯРСК, 28 июл – РИА Новости. Туристы в Хакасии, за исключением переболевших коронавирусом не менее полугода назад, смогут заселяться в отели только при наличии ПЦР-тестов или сертификата о прививке, сообщает пресс-служба главы республики."Эпидемиологи отмечают, что показатель заболеваемости коронавирусом в Хакасии значительно превышает среднероссийский, – говорится в релизе. – В связи с этим региональные власти приняли решение ввести ряд новых ограничений".В частности, приостанавливается заселение граждан в отели, на базы отдыха и курорты без отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов, или сертификата о прививке. Исключение также для тех, кто переболел короновирусом не более шести месяцев назад и может подтвердить это соответствующим документом.Кроме того, устанавливается полный запрет на проведение массовых мероприятий для предпринимателей из сферы развлечений, а также оказывающих услуги общепита.По данным пресс-службы, работодателям рекомендовано перевести на дистанционку не менее 30 процентов сотрудников. Организации и предпринимателей из сферы торговли и услуг попросили принимать клиентов по предварительной записи, чтобы исключить очереди.Ужесточения также коснулись несовершеннолетних. Кроме действующего запрета появляться на улице без сопровождения взрослых с 20:00 до 7:00, детям и подросткам нельзя самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры.По данным на 28 июля, с начала года в республике зарегистрировано 12 204 случая COVID-19.
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абакан, отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, республика хакасия
17:39 28.07.2021 (обновлено: 17:41 28.07.2021)
 
В Хакасии ввели новые ограничения для туристов из-за коронавируса

Туристы в Хакасии не смогут заселиться в отели без ПЦР-тестов или прививки от COVID

© РИА Новости / Светлана БаеваЛестница в 965 ступеней, Оглахты
Лестница в 965 ступеней, Оглахты - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Светлана Баева
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КРАСНОЯРСК, 28 июл – РИА Новости. Туристы в Хакасии, за исключением переболевших коронавирусом не менее полугода назад, смогут заселяться в отели только при наличии ПЦР-тестов или сертификата о прививке, сообщает пресс-служба главы республики.
"Эпидемиологи отмечают, что показатель заболеваемости коронавирусом в Хакасии значительно превышает среднероссийский, – говорится в релизе. – В связи с этим региональные власти приняли решение ввести ряд новых ограничений".
В частности, приостанавливается заселение граждан в отели, на базы отдыха и курорты без отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов, или сертификата о прививке. Исключение также для тех, кто переболел короновирусом не более шести месяцев назад и может подтвердить это соответствующим документом.
Кроме того, устанавливается полный запрет на проведение массовых мероприятий для предпринимателей из сферы развлечений, а также оказывающих услуги общепита.
По данным пресс-службы, работодателям рекомендовано перевести на дистанционку не менее 30 процентов сотрудников. Организации и предпринимателей из сферы торговли и услуг попросили принимать клиентов по предварительной записи, чтобы исключить очереди.
Ужесточения также коснулись несовершеннолетних. Кроме действующего запрета появляться на улице без сопровождения взрослых с 20:00 до 7:00, детям и подросткам нельзя самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры.
По данным на 28 июля, с начала года в республике зарегистрировано 12 204 случая COVID-19.
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ТуризмАбаканотдых в России 2021 летомкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьТуризмтуристыНовости - ТуризмРеспублика Хакасия
 
 
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