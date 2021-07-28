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В Хакасии ввели новые ограничения для туристов из-за коронавируса

В Хакасии ввели новые ограничения для туристов из-за коронавируса - РИА Новости, 28.07.2021

В Хакасии ввели новые ограничения для туристов из-за коронавируса

Туристы в Хакасии, за исключением переболевших коронавирусом не менее полугода назад, смогут заселяться в отели только при наличии ПЦР-тестов или сертификата о... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T17:39

2021-07-28T17:39

2021-07-28T17:41

абакан

туризм

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новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 28 июл – РИА Новости. Туристы в Хакасии, за исключением переболевших коронавирусом не менее полугода назад, смогут заселяться в отели только при наличии ПЦР-тестов или сертификата о прививке, сообщает пресс-служба главы республики."Эпидемиологи отмечают, что показатель заболеваемости коронавирусом в Хакасии значительно превышает среднероссийский, – говорится в релизе. – В связи с этим региональные власти приняли решение ввести ряд новых ограничений".В частности, приостанавливается заселение граждан в отели, на базы отдыха и курорты без отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов, или сертификата о прививке. Исключение также для тех, кто переболел короновирусом не более шести месяцев назад и может подтвердить это соответствующим документом.Кроме того, устанавливается полный запрет на проведение массовых мероприятий для предпринимателей из сферы развлечений, а также оказывающих услуги общепита.По данным пресс-службы, работодателям рекомендовано перевести на дистанционку не менее 30 процентов сотрудников. Организации и предпринимателей из сферы торговли и услуг попросили принимать клиентов по предварительной записи, чтобы исключить очереди.Ужесточения также коснулись несовершеннолетних. Кроме действующего запрета появляться на улице без сопровождения взрослых с 20:00 до 7:00, детям и подросткам нельзя самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры.По данным на 28 июля, с начала года в республике зарегистрировано 12 204 случая COVID-19.

https://ria.ru/20200818/1575811326.html

абакан

республика хакасия

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