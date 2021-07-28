Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210728/gubki-1743297264.html
Найдены древнейшие животные на Земле
Найдены древнейшие животные на Земле - РИА Новости, 28.07.2021
Найдены древнейшие животные на Земле
Ученые-палеонтологи обнаружили окаменелости, напоминающие губки, в древних рифах, возраст которых составляет 890 миллионов лет. Если результаты будут... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T18:00
2021-07-28T18:00
наука
палеонтология
биология
земля - риа наука
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743297736_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_f471ff2e88b230687b51aea324118059.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые-палеонтологи обнаружили окаменелости, напоминающие губки, в древних рифах, возраст которых составляет 890 миллионов лет. Если результаты будут подтверждены, это станет самой древней находкой многоклеточных живых организмов на Земле. Статья опубликована в журнале Nature.Считается, что первые многоклеточные организмы, которых с уверенностью можно отнести к животным, появились на Земле примерно 635 миллионов лет назад, в эдиакарии — последнем геологическом периоде протерозоя. Речь идет о вендобионтах — загадочных радиально- и двусторонне-симметричных организмах, которые вели сидячий или малоподвижный образ жизни.Однако, некоторые ученые считают, что первыми животными на Земле были губки — морские прикрепленные ко дну многоклеточные, которые и сегодня широко распространены по всему миру.Хорошо сохранившиеся древнейшие ископаемые губки известны с кембрийского периода, начавшегося 541 миллион лет назад, однако филогенетический анализ и биомаркеры свидетельствуют о том, что губки существовали намного раньше, а в осадочных породах возрастом 750 миллионов лет ученые нашли кремниевые спикулы — элементы минерализованного скелета губок.Канадский палеонтолог Элизабет Тернер (Elizabeth Turner) из Лаврентийского университета обнаружила окаменелости, чрезвычайно похожие по своей структуре на губки, в древних рифах на северо-западе Канады. Рифы относятся к бактериальным постройкам, сложены карбонатом кальция и имеют возраст 890 миллионов лет.В образцах пород Тернер идентифицировала разветвленные сети трубчатых структур, минерализованных кальцитом — кристаллическим карбонатом кальция. Исследователь отметила, что эти структуры очень напоминают волокнистый скелет роговых губок, которые в наше время используют для производства губок для мытья.Автор считает, что эти структуры могут быть окаменелыми останками роговых губок, которые жили на карбонатных рифах еще за 90 миллионов лет до того, как уровень кислорода на Земле повысился до концентраций, которые считаются необходимыми для поддержания жизни животных.Если предположения ученого подтвердятся, выяснится, что эволюция ранних животных на нашей планете происходила независимо от оксигенации — насыщения атмосферы кислородом, а самые первые организмы смогли пережить самые суровые в истории Земли глобальные оледенения криогенового периода, которые произошли между 720 и 635 миллионами лет назад.Судя по результатам микропетрографической реконструкции, древнейшая губка представляла собой прикрепленный червеобразный организм размером от первых миллиметров до сантиметра, который жил на поверхности или внутри рифов, построенных кальцифицирующими цианобактериями-фотосинтезаторами.Автор объясняет редкость находок губок неопротерозойского возраста тем, что, скорее всего, они не имели минерализованных скелетов — кремнистых или известковых, а состояли исключительно из белковых — спонгиновых или кератиновых, соединений. Поэтому, считает ученый, в древних отложениях надо искать не элементы скелета —спикулы — а сохранившие структуру отпечатки мягких тканей. Такие структуры палеонтологи встречали и раньше, но интерпретировали их как ископаемые колонии водорослей или простейших.
https://ria.ru/20210727/ogon-1743085154.html
https://ria.ru/20210721/virusy-1742194006.html
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743297736_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_3dc109dd0eafe5e2b6e11ce8158e53e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
палеонтология, биология, земля - риа наука, канада
18:00 28.07.2021
 

Найдены древнейшие животные на Земле

© Фото : Elizabeth Turner, Laurentian UniversityМесто на северо-западе Канады, где были обнаружены древнейшие губки
Место на северо-западе Канады, где были обнаружены древнейшие губки - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Фото : Elizabeth Turner, Laurentian University
Место на северо-западе Канады, где были обнаружены древнейшие губки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые-палеонтологи обнаружили окаменелости, напоминающие губки, в древних рифах, возраст которых составляет 890 миллионов лет. Если результаты будут подтверждены, это станет самой древней находкой многоклеточных живых организмов на Земле. Статья опубликована в журнале Nature.
Считается, что первые многоклеточные организмы, которых с уверенностью можно отнести к животным, появились на Земле примерно 635 миллионов лет назад, в эдиакарии — последнем геологическом периоде протерозоя. Речь идет о вендобионтах — загадочных радиально- и двусторонне-симметричных организмах, которые вели сидячий или малоподвижный образ жизни.
Однако, некоторые ученые считают, что первыми животными на Земле были губки — морские прикрепленные ко дну многоклеточные, которые и сегодня широко распространены по всему миру.
Хорошо сохранившиеся древнейшие ископаемые губки известны с кембрийского периода, начавшегося 541 миллион лет назад, однако филогенетический анализ и биомаркеры свидетельствуют о том, что губки существовали намного раньше, а в осадочных породах возрастом 750 миллионов лет ученые нашли кремниевые спикулы — элементы минерализованного скелета губок.
Канадский палеонтолог Элизабет Тернер (Elizabeth Turner) из Лаврентийского университета обнаружила окаменелости, чрезвычайно похожие по своей структуре на губки, в древних рифах на северо-западе Канады. Рифы относятся к бактериальным постройкам, сложены карбонатом кальция и имеют возраст 890 миллионов лет.
Бушмены Намибии - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 12:58Наука
Археологи выяснили, когда люди начали использовать огонь
В образцах пород Тернер идентифицировала разветвленные сети трубчатых структур, минерализованных кальцитом — кристаллическим карбонатом кальция. Исследователь отметила, что эти структуры очень напоминают волокнистый скелет роговых губок, которые в наше время используют для производства губок для мытья.
Автор считает, что эти структуры могут быть окаменелыми останками роговых губок, которые жили на карбонатных рифах еще за 90 миллионов лет до того, как уровень кислорода на Земле повысился до концентраций, которые считаются необходимыми для поддержания жизни животных.
Если предположения ученого подтвердятся, выяснится, что эволюция ранних животных на нашей планете происходила независимо от оксигенации — насыщения атмосферы кислородом, а самые первые организмы смогли пережить самые суровые в истории Земли глобальные оледенения криогенового периода, которые произошли между 720 и 635 миллионами лет назад.
Судя по результатам микропетрографической реконструкции, древнейшая губка представляла собой прикрепленный червеобразный организм размером от первых миллиметров до сантиметра, который жил на поверхности или внутри рифов, построенных кальцифицирующими цианобактериями-фотосинтезаторами.
Автор объясняет редкость находок губок неопротерозойского возраста тем, что, скорее всего, они не имели минерализованных скелетов — кремнистых или известковых, а состояли исключительно из белковых — спонгиновых или кератиновых, соединений. Поэтому, считает ученый, в древних отложениях надо искать не элементы скелета —спикулы — а сохранившие структуру отпечатки мягких тканей. Такие структуры палеонтологи встречали и раньше, но интерпретировали их как ископаемые колонии водорослей или простейших.
Фрагмент ледяного керна - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 13:24Наука
В тающих ледниках Тибета ученые обнаружили древние вирусы
 
НаукапалеонтологиябиологияЗемля - РИА НаукаКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Далай-лама может переродиться женщиной "в свободном мире"
06:33Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
06:29При атаке талибов в Афганистане погибли восемь военных, сообщил источник
06:21Эксперты предрекли "омоложение" ипотеки в России
06:10Банк России рассказал об обманных схемах телефонного "майнинга" криптовалют
05:43Российский пловец Колесников выиграл вторую медаль на Олимпиаде
05:21Байден перепутал Обаму с Трампом
05:18Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
05:14Турция рассчитывает остаться открытой для туристов из России
04:53Археологи обнаружили в Турции "столовую", построенную во II веке до н.э.
04:33Стало известно состояние актера Боба Оденкерка после госпитализации
04:26В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,8
04:15Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть дыню
04:14В Минприроды рассказали, когда уничтожат свалки в заповедниках и нацпарках
04:03Инфекционист предупредил о возможных тяжелых последствиях COVID-19 у детей
04:00Поисковики нашли родственника бойца, останки которого подняли у озера Хасан
03:49При пожаре в частном доме в Саратовской области погибли пять человек
03:40Степанова и Орябинская завоевали серебро Олимпиады в академической гребле
03:27Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Лента новостейМолния