https://ria.ru/20210728/gubki-1743297264.html

Найдены древнейшие животные на Земле

Найдены древнейшие животные на Земле - РИА Новости, 28.07.2021

Найдены древнейшие животные на Земле

Ученые-палеонтологи обнаружили окаменелости, напоминающие губки, в древних рифах, возраст которых составляет 890 миллионов лет. Если результаты будут... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T18:00

2021-07-28T18:00

2021-07-28T18:00

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ученые-палеонтологи обнаружили окаменелости, напоминающие губки, в древних рифах, возраст которых составляет 890 миллионов лет. Если результаты будут подтверждены, это станет самой древней находкой многоклеточных живых организмов на Земле. Статья опубликована в журнале Nature.Считается, что первые многоклеточные организмы, которых с уверенностью можно отнести к животным, появились на Земле примерно 635 миллионов лет назад, в эдиакарии — последнем геологическом периоде протерозоя. Речь идет о вендобионтах — загадочных радиально- и двусторонне-симметричных организмах, которые вели сидячий или малоподвижный образ жизни.Однако, некоторые ученые считают, что первыми животными на Земле были губки — морские прикрепленные ко дну многоклеточные, которые и сегодня широко распространены по всему миру.Хорошо сохранившиеся древнейшие ископаемые губки известны с кембрийского периода, начавшегося 541 миллион лет назад, однако филогенетический анализ и биомаркеры свидетельствуют о том, что губки существовали намного раньше, а в осадочных породах возрастом 750 миллионов лет ученые нашли кремниевые спикулы — элементы минерализованного скелета губок.Канадский палеонтолог Элизабет Тернер (Elizabeth Turner) из Лаврентийского университета обнаружила окаменелости, чрезвычайно похожие по своей структуре на губки, в древних рифах на северо-западе Канады. Рифы относятся к бактериальным постройкам, сложены карбонатом кальция и имеют возраст 890 миллионов лет.В образцах пород Тернер идентифицировала разветвленные сети трубчатых структур, минерализованных кальцитом — кристаллическим карбонатом кальция. Исследователь отметила, что эти структуры очень напоминают волокнистый скелет роговых губок, которые в наше время используют для производства губок для мытья.Автор считает, что эти структуры могут быть окаменелыми останками роговых губок, которые жили на карбонатных рифах еще за 90 миллионов лет до того, как уровень кислорода на Земле повысился до концентраций, которые считаются необходимыми для поддержания жизни животных.Если предположения ученого подтвердятся, выяснится, что эволюция ранних животных на нашей планете происходила независимо от оксигенации — насыщения атмосферы кислородом, а самые первые организмы смогли пережить самые суровые в истории Земли глобальные оледенения криогенового периода, которые произошли между 720 и 635 миллионами лет назад.Судя по результатам микропетрографической реконструкции, древнейшая губка представляла собой прикрепленный червеобразный организм размером от первых миллиметров до сантиметра, который жил на поверхности или внутри рифов, построенных кальцифицирующими цианобактериями-фотосинтезаторами.Автор объясняет редкость находок губок неопротерозойского возраста тем, что, скорее всего, они не имели минерализованных скелетов — кремнистых или известковых, а состояли исключительно из белковых — спонгиновых или кератиновых, соединений. Поэтому, считает ученый, в древних отложениях надо искать не элементы скелета —спикулы — а сохранившие структуру отпечатки мягких тканей. Такие структуры палеонтологи встречали и раньше, но интерпретировали их как ископаемые колонии водорослей или простейших.

https://ria.ru/20210727/ogon-1743085154.html

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палеонтология, биология, земля - риа наука, канада