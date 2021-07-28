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В центре Москвы грузовик врезался в центр оперного пения Вишневской
В центре Москвы грузовик врезался в центр оперного пения Вишневской - РИА Новости, 28.07.2021
В центре Москвы грузовик врезался в центр оперного пения Вишневской
Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Галины Вишневской в центре Москвы на улице Остоженка, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в центре. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T21:53
2021-07-28T21:58
центр оперного пения галины вишневской
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Галины Вишневской в центре Москвы на улице Остоженка, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в центре."Да, это действительно так! Грузовая "Газель" врезалась в угол здания. Это было в 18.00. Никто не пострадал", - сказали в центре.
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центр оперного пения галины вишневской, москва, происшествия
21:53 28.07.2021 (обновлено: 21:58 28.07.2021)
 
В центре Москвы грузовик врезался в центр оперного пения Вишневской

В центре Москвы грузовик врезался в центр оперного пения Вишневской, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Галины Вишневской в центре Москвы на улице Остоженка, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в центре.
"Да, это действительно так! Грузовая "Газель" врезалась в угол здания. Это было в 18.00. Никто не пострадал", - сказали в центре.
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Центр оперного пения Галины ВишневскойМоскваПроисшествия
 
 
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