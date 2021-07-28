https://ria.ru/20210728/gruzovik-1743351350.html

В центре Москвы грузовик врезался в центр оперного пения Вишневской

В центре Москвы грузовик врезался в центр оперного пения Вишневской - РИА Новости, 28.07.2021

В центре Москвы грузовик врезался в центр оперного пения Вишневской

Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Галины Вишневской в центре Москвы на улице Остоженка, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в центре. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T21:53

2021-07-28T21:53

2021-07-28T21:58

центр оперного пения галины вишневской

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Грузовик въехал в здание Центра оперного пения Галины Вишневской в центре Москвы на улице Остоженка, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в центре."Да, это действительно так! Грузовая "Газель" врезалась в угол здания. Это было в 18.00. Никто не пострадал", - сказали в центре.

https://ria.ru/20210722/dtp-1742343532.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр оперного пения галины вишневской, москва, происшествия