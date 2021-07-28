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Власти Грузии вышли из соглашения с оппозицией
Власти Грузии вышли из соглашения с оппозицией - РИА Новости, 28.07.2021
Власти Грузии вышли из соглашения с оппозицией
Правящая партия "Грузинская мечта" аннулировала соглашение с оппозицией по выходу из политического кризиса, и теперь готова назначить внеочередные парламентские РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T15:22
2021-07-28T15:22
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 28 июл - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" аннулировала соглашение с оппозицией по выходу из политического кризиса, и теперь готова назначить внеочередные парламентские выборы в том случае, если на осенних выборах в органы местного самоуправления она получит менее 53% голосов избирателей, а не 43%, как это подразумевалось в документе.Осенью в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления. Согласно соглашению, подписанному между властями и оппозицией Грузии, которое инициировал глава Евросовета Шарль Мишель, если правящая партия "Грузинская мечта" на выборах в местные органы власти получит менее 43% голосов избирателей, то в стране в 2022 году назначат досрочные парламентские выборы. Подписанный документ подразумевал также проведение разных реформ. Соглашение Мишеля было оформлено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов."Мы готовы назначить внеочередные выборы по нашей доброй воле, даже если мы получим не 43%, а 53% голосов, если из действий оппозиционных политических партий мы увидим, что наша политическая система созрела для эффективного коалиционного правления и такой режим не навредит ее интересам. В таком случае внеочередные выборы будут назначены по нашей доброй воле в соответствии с конституционной практикой, установленной в развитых европейских странах", - заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.По его словам, с подписания документа, которое состоялось 19 апреля, прошло 100 дней и это соглашение выполнило свою миссию и исчерпало себя."Хотя более половины оппозиционных депутатов еще не подписали соглашение, мы видим, что наши международные партнеры не считают нужным призывать радикальную оппозицию подписать документ и участвовать в его реализации Страна уже перешла на новый избирательный режим местного самоуправления. Проведение выборов самоуправления на фоне политического соглашения, не подписанного основной оппозиционной партией, наносит ущерб интересам страны. В этой ситуации считаем безальтернативным шагом объявление "Грузинской мечтой" соглашения исчерпанным", - заключил Кобахидзе.
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ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, в мире
15:22 28.07.2021
 
Власти Грузии вышли из соглашения с оппозицией

Правящая партия "Грузинская мечта" аннулировала соглашение с оппозицией по выходу из кризиса

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 28 июл - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" аннулировала соглашение с оппозицией по выходу из политического кризиса, и теперь готова назначить внеочередные парламентские выборы в том случае, если на осенних выборах в органы местного самоуправления она получит менее 53% голосов избирателей, а не 43%, как это подразумевалось в документе.
Осенью в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления. Согласно соглашению, подписанному между властями и оппозицией Грузии, которое инициировал глава Евросовета Шарль Мишель, если правящая партия "Грузинская мечта" на выборах в местные органы власти получит менее 43% голосов избирателей, то в стране в 2022 году назначат досрочные парламентские выборы. Подписанный документ подразумевал также проведение разных реформ. Соглашение Мишеля было оформлено с целью прекращения бойкотирования парламента Грузии оппозиционными депутатами, которые обвинили власти в фальсификации парламентских выборов.
"Мы готовы назначить внеочередные выборы по нашей доброй воле, даже если мы получим не 43%, а 53% голосов, если из действий оппозиционных политических партий мы увидим, что наша политическая система созрела для эффективного коалиционного правления и такой режим не навредит ее интересам. В таком случае внеочередные выборы будут назначены по нашей доброй воле в соответствии с конституционной практикой, установленной в развитых европейских странах", - заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
По его словам, с подписания документа, которое состоялось 19 апреля, прошло 100 дней и это соглашение выполнило свою миссию и исчерпало себя.
"Хотя более половины оппозиционных депутатов еще не подписали соглашение, мы видим, что наши международные партнеры не считают нужным призывать радикальную оппозицию подписать документ и участвовать в его реализации Страна уже перешла на новый избирательный режим местного самоуправления. Проведение выборов самоуправления на фоне политического соглашения, не подписанного основной оппозиционной партией, наносит ущерб интересам страны. В этой ситуации считаем безальтернативным шагом объявление "Грузинской мечтой" соглашения исчерпанным", - заключил Кобахидзе.
Акция протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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