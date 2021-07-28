https://ria.ru/20210728/gazoprovod-1743220730.html

В Польше смирились с тем, что "Северный поток — 2" будет достроен

В Польше смирились с тем, что "Северный поток — 2" будет достроен - РИА Новости, 28.07.2021

В Польше смирились с тем, что "Северный поток — 2" будет достроен

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер признал, что достройка газопровода "Северный поток — 2" - вопрос решенный. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T10:22

2021-07-28T10:22

2021-07-28T10:39

северный поток — 2

польша

германия

в мире

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ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер признал, что достройка газопровода "Северный поток — 2" - вопрос решенный.При этом он выразил сожаление по поводу того, что Германия не присоединилась к попыткам блокировать строительство "Северного потока — 2". "К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная", – сказал представитель польского правительства.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210728/sp2-1743214040.html

польша

германия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-28T10:22 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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северный поток — 2, польша, германия, в мире