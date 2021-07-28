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В Польше смирились с тем, что "Северный поток — 2" будет достроен
В Польше смирились с тем, что "Северный поток — 2" будет достроен - РИА Новости, 28.07.2021
В Польше смирились с тем, что "Северный поток — 2" будет достроен
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер признал, что достройка газопровода "Северный поток — 2" - вопрос решенный. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T10:22
2021-07-28T10:39
северный поток — 2
польша
германия
в мире
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ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер признал, что достройка газопровода "Северный поток — 2" - вопрос решенный.При этом он выразил сожаление по поводу того, что Германия не присоединилась к попыткам блокировать строительство "Северного потока — 2". "К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная", – сказал представитель польского правительства.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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польша
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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северный поток — 2, польша, германия, в мире
10:22 28.07.2021 (обновлено: 10:39 28.07.2021)
 
В Польше смирились с тем, что "Северный поток — 2" будет достроен

Пресс-секретарь кабмина Польши назвал достройку "Северного потока — 2" решенным вопросом

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ВАРШАВА, 28 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер признал, что достройка газопровода "Северный поток — 2" - вопрос решенный.
"В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже, скорее, решен, если речь идет об окончании этой нитки", - сказал Мюллер в эфире третьего канала Польского радио.
При этом он выразил сожаление по поводу того, что Германия не присоединилась к попыткам блокировать строительство "Северного потока — 2". "К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная", – сказал представитель польского правительства.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
Ледокол Юрий Топчев в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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"Собирают мзду у дороги". Немцы осудили критику "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
Северный поток — 2ПольшаГерманияВ мире
 
 
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