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Завершились съемки пятой части "Гардемаринов"
Завершились съемки пятой части "Гардемаринов" - РИА Новости, 28.07.2021
Завершились съемки пятой части "Гардемаринов"
Завершились съемки фильма "Гардемарины 1787. Мир" — пятой части знаменитой саги. Об этом в личном микроблоге сообщила режиссер картины Светлана Дружинина. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T00:52
2021-07-28T00:52
2021-07-28T00:52
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Завершились съемки фильма "Гардемарины 1787. Мир" — пятой части знаменитой саги. Об этом в личном микроблоге сообщила режиссер картины Светлана Дружинина. Она опубликовала видео, на котором показано, как ее команда отмечала окончание работы над проектом. Группа собралась под открытым небом и запускала фейерверки."Пройден большой сложный путь, он пройден достойно и с полной отдачей!", — заявила Дружинина.Режиссер также поблагодарила сотрудников и отметила, что теперь перед ними стоит еще одна задача — "смонтировать и озвучить" ленту.Премьера четырех серийного телефильма "Гардемарины, вперед!" состоялась первого января 1988 года. Следующая картина из цикла вышла в 1991 году. Она называлась "Виват, гардемарины!". Третью часть зрители увидели в 1992. Планируется, что четвертая и пятая ленты выйдут в 2022 году.
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кино и сериалы, новости культуры, светлана дружинина
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Завершились съемки фильма "Гардемарины 1787. Мир" — пятой части знаменитой саги. Об этом в личном микроблоге сообщила
режиссер картины Светлана Дружинина.
Она опубликовала видео, на котором показано, как ее команда отмечала окончание работы над проектом. Группа собралась под открытым небом и запускала фейерверки.
"Пройден большой сложный путь, он пройден достойно и с полной отдачей!", — заявила Дружинина.
Режиссер также поблагодарила сотрудников и отметила, что теперь перед ними стоит еще одна задача — "смонтировать и озвучить" ленту.
Премьера четырех серийного телефильма "Гардемарины, вперед!" состоялась первого января 1988 года. Следующая картина из цикла вышла в 1991 году. Она называлась "Виват, гардемарины!". Третью часть зрители увидели в 1992.
Планируется, что четвертая и пятая ленты выйдут в 2022 году.