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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Завершились съемки пятой части "Гардемаринов"
Завершились съемки пятой части "Гардемаринов" - РИА Новости, 28.07.2021
Завершились съемки пятой части "Гардемаринов"
Завершились съемки фильма "Гардемарины 1787. Мир" — пятой части знаменитой саги. Об этом в личном микроблоге сообщила режиссер картины Светлана Дружинина. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T00:52
2021-07-28T00:52
культура
кино и сериалы
новости культуры
светлана дружинина
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Завершились съемки фильма "Гардемарины 1787. Мир" — пятой части знаменитой саги. Об этом в личном микроблоге сообщила режиссер картины Светлана Дружинина. Она опубликовала видео, на котором показано, как ее команда отмечала окончание работы над проектом. Группа собралась под открытым небом и запускала фейерверки."Пройден большой сложный путь, он пройден достойно и с полной отдачей!", — заявила Дружинина.Режиссер также поблагодарила сотрудников и отметила, что теперь перед ними стоит еще одна задача — "смонтировать и озвучить" ленту.Премьера четырех серийного телефильма "Гардемарины, вперед!" состоялась первого января 1988 года. Следующая картина из цикла вышла в 1991 году. Она называлась "Виват, гардемарины!". Третью часть зрители увидели в 1992. Планируется, что четвертая и пятая ленты выйдут в 2022 году.
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кино и сериалы, новости культуры, светлана дружинина
00:52 28.07.2021
 

Завершились съемки пятой части "Гардемаринов"

© @sdruzhinina_officialКадр из видео в Instagram-аккаунте Светланы Дружининой
Кадр из видео в Instagram-аккаунте Светланы Дружининой
© @sdruzhinina_official
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Завершились съемки фильма "Гардемарины 1787. Мир" — пятой части знаменитой саги. Об этом в личном микроблоге сообщила режиссер картины Светлана Дружинина.
Она опубликовала видео, на котором показано, как ее команда отмечала окончание работы над проектом. Группа собралась под открытым небом и запускала фейерверки.
"Пройден большой сложный путь, он пройден достойно и с полной отдачей!", — заявила Дружинина.
Режиссер также поблагодарила сотрудников и отметила, что теперь перед ними стоит еще одна задача — "смонтировать и озвучить" ленту.
Премьера четырех серийного телефильма "Гардемарины, вперед!" состоялась первого января 1988 года. Следующая картина из цикла вышла в 1991 году. Она называлась "Виват, гардемарины!". Третью часть зрители увидели в 1992.
Планируется, что четвертая и пятая ленты выйдут в 2022 году.
Кадр из фильма Гардемарины, вперед!
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