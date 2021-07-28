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Во Франции расследуют смерть мужчины после прививки от COVID-19
Во Франции расследуют смерть мужчины после прививки от COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021
Во Франции расследуют смерть мужчины после прививки от COVID-19
Прокуратура французского города Монпелье проведет расследование для установления причин смерти молодого человека через несколько часов после получения первой... РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T13:55
2021-07-28T13:55
вакцина astrazeneca
вакцина moderna
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
johnson & johnson
франция
европа
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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура французского города Монпелье проведет расследование для установления причин смерти молодого человека через несколько часов после получения первой дозы вакцины от коронавируса, передает France Info.Прокурор Монпелье Фабрис Беларж сообщил, что для установления причин смерти будет проведено вскрытие. Он отметил, что версия пищевой аллергии также будет расследована.22-летний молодой человек скончался через несколько часов после прививки. В соцсетях появились видео, на которых мужчина, называющий себя отцом молодого человека, заявляет, что причиной смерти сына стала именно вакцина, и обвиняет французские власти в "преступных" и "коррумпированных" решениях.Во Франции население прививают от коронавируса четырьмя вакцинами, авторизованными в Европе, - компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson.
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730227341.html
франция
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вакцина astrazeneca, вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, франция, европа, в мире
13:55 28.07.2021
 
Во Франции расследуют смерть мужчины после прививки от COVID-19

Во Франции расследуют смерть мужчины через несколько часов после первой прививки от COVID-19

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура французского города Монпелье проведет расследование для установления причин смерти молодого человека через несколько часов после получения первой дозы вакцины от коронавируса, передает France Info.
Прокурор Монпелье Фабрис Беларж сообщил, что для установления причин смерти будет проведено вскрытие. Он отметил, что версия пищевой аллергии также будет расследована.
22-летний молодой человек скончался через несколько часов после прививки. В соцсетях появились видео, на которых мужчина, называющий себя отцом молодого человека, заявляет, что причиной смерти сына стала именно вакцина, и обвиняет французские власти в "преступных" и "коррумпированных" решениях.
Во Франции население прививают от коронавируса четырьмя вакцинами, авторизованными в Европе, - компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
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