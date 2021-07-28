https://ria.ru/20210728/frantsiya-1743266150.html

Во Франции расследуют смерть мужчины после прививки от COVID-19

Во Франции расследуют смерть мужчины после прививки от COVID-19 - РИА Новости, 28.07.2021

Во Франции расследуют смерть мужчины после прививки от COVID-19

Прокуратура французского города Монпелье проведет расследование для установления причин смерти молодого человека через несколько часов после получения первой... РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T13:55

2021-07-28T13:55

2021-07-28T13:55

вакцина astrazeneca

вакцина moderna

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

johnson & johnson

франция

европа

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ПАРИЖ, 28 июл - РИА Новости. Прокуратура французского города Монпелье проведет расследование для установления причин смерти молодого человека через несколько часов после получения первой дозы вакцины от коронавируса, передает France Info.Прокурор Монпелье Фабрис Беларж сообщил, что для установления причин смерти будет проведено вскрытие. Он отметил, что версия пищевой аллергии также будет расследована.22-летний молодой человек скончался через несколько часов после прививки. В соцсетях появились видео, на которых мужчина, называющий себя отцом молодого человека, заявляет, что причиной смерти сына стала именно вакцина, и обвиняет французские власти в "преступных" и "коррумпированных" решениях.Во Франции население прививают от коронавируса четырьмя вакцинами, авторизованными в Европе, - компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730227341.html

франция

европа

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вакцина astrazeneca, вакцина moderna, вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, франция, европа, в мире